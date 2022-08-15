臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超25.47億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/8/8~2022/8/12）外資在集中市場總買進金額為2,981.71億元，總賣出金額為3,007.18億元，賣超為25.47億元，另統計自2022年年初至8月12日止，外資總買進金額為11兆4,414.86億元，總賣出金額為12兆4,149.91億元，累計賣超為9,735.05億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆5,079.94億元新台幣，占全體上市股票市值的41.11%，較8月5日的19兆2,678.96億元新台幣，增加2,400.98億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進164,736千股，賣出88,871千股，買超75,865千股；第二名：群創：買進105,674千股，賣出58,516千股，買超47,158千股；第三名：新光金：買進78,390千股，賣出37,090千股，買超41,300千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：兆豐金：買進35,622千股，賣出75,280千股，賣超39,658千股；第二名：開發金：買進51,626千股，賣出86,867千股，賣超35,241千股；第三名：華新：買進41,192千股，賣出72,450千股，賣超31,258千股。