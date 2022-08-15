「開啟時光任意門、打造夢幻新樂園」江翠國中校舍改建今啟用

新北市立江翠國民中學今(15)日舉辦校舍改建啟用 典禮，侯友宜市長受邀到場參與。 學校安排管樂團的學生及幼兒園的孩子，以精湛、 動人的管樂表演與活潑、可愛的舞蹈演出，為今天的典禮揭開序幕。 啟用典禮上，侯友宜市長與幼兒園的孩子一起啟動時光任意門， 見證校舍整建歷史與演變， 孩子也將象徵校舍啟用的雷雕紀念牌贈予市長，為學校全新的未來， 開啟嶄新的一頁。

市長侯友宜表示， 新北市一向將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務，自2019至今推動美強生計畫並優化教學環境，包含校舍補強工程279棟、 新設校及老舊校舍整建16校、老舊廁所改善超過1,000間、 視聽教室優化、老舊校舍斜屋頂改善、 圖書館改造及校園體育衛生改造，打造優質的全齡學習環境， 經費超過200億元。此外，自去(2021)年起，編列教育經費超過 630億元，是過去50多年以來， 首次成為全國教育經費最高的縣市， 代表新北市對教育的投入與支持。

江翠國中校舍整建工程經費約3億143萬元整，為解決校舍老舊安 全問題，打造安全校園環境，自2017年動工迄今，耗時5年多，以 「先拆後建」的方式整建，新建教學大樓，建構完善的校園整體教學 環境；建置自立廚房，建立與鄰近學校(江翠國小)資源共享模式； 新設幼兒教學大樓-萌翠樓，融合學校與社區發展， 建構永續校園環境。

江翠國中校長梁坤明表示，今天活動的所在場地-萌翠樓，以完整、 獨棟的幼兒園場地來規劃與建造， 並搭配魔術方塊的活潑色彩作為彩色地墊的配置意象，塑造出活力、 熱情的遊戲場所，同時強調以孩子為主體的戶外空間設計，分為「 童樂休憩區」、「躍動遊樂區」及「活力互動區」， 激發孩童更多的想像及創作力。

教育局表示，江翠國中為新北市科技及自造中心，透過程式設計、 開發桌遊、雷雕，讓親師生共同體驗、合作及分享，營造共榮、 共享新校園。新建校舍啟用之後， 更可提供永續發展的校園完整規劃， 健全全校的教學活動空間及設施； 落實無障礙校園環境之機能空間規劃， 以利師生有安全的無障礙設施可使用；結合蘊含豐富的在地文化， 提供多元優質的藝文空間與學習情境；落實開放公共空間參與、 彈性化公眾使用空間及社區資源之互動機能；增設幼兒園空間， 有效解決社區對幼兒教育的需求；展現教育創新、多元開放、 永續經營之全新風貌。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供