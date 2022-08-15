台灣設計展揭曉主視覺！Local Remote操刀使用開源線上編碼　展現高雄海洋首都特質　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「2022台灣設計展」將於10月7日起高雄「設計中島」登場，今(15)日公布展覽主視覺，由新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀， 呈現高雄最潮的年度設計盛會！

台灣設計展睽違10年後，今年再次回到高雄，由經濟部及高雄市政府共同主辦，以「台灣設計設計台灣」為展覽主題，從歷史角度切入，從8月文博會到10月台灣設計展，串聯高雄大大小小設計活動。

主視覺由新銳設計團隊「Local Remote」操刀，打破傳統，採用科技編碼技術探索無限可能，由創意總監劉書堯帶領著設計團隊倪薇、程品媗、于薇、陳育稘、張維中、高郁婷共同參與，其中資深設計師于薇曾在大學時期拿下2020高雄青春設計節金獎及人氣獎銀獎、放視大賞優選，因今年設計展在高雄舉行，主辦單位特別邀請Local Remote參與主視覺設計。

Local Remote在設計時，使用開源的線上編碼系統Processing 編寫視覺。科技編碼的多元隨機性及可互動性，使視覺得以適應快速變動的城市特性，賦予活動識別嶄新氣象，也讓視覺與文化激盪出共同成長的空間。



2022台灣設計展展覽主視覺。（圖／TDRI）

藍色展現海洋首都的城市特質，穿梭其間的黃色線條則呼應勇敢向前的台灣設計力，層層堆疊擴散的浪紋，回應今年設計展的主題「台灣設計設計台灣」，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，成就台灣於世界的航道上發光。Logo設計則擷取主視覺中浪尖的前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄 Kaohsiung 的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。

Local Remote擅長以實驗性的創作模式、策略性的概念鋪陳，開放性的設計思考，由線上至線下打造兼具創新與時代精神的連貫體驗。曾設計過多項知名視覺與品牌形象設計，包含伯朗咖啡品牌識別更新、怡客咖啡品牌識別更新、plzzzz藝廊微風南山展場室內設計及整體視覺規劃等。