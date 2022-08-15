富邦金控聯手台灣微軟　打造金融上雲產業典範

全球金融業正值數位浪潮下的關鍵轉型期， 各家金融業者也相繼擁抱創新科技， 進一步提供多元便利的有感服務。在金融監督管理委員會（ 以下簡稱金管會）指導與微軟全球技術資源的挹注下， 台灣微軟與富邦金控今日共同宣布，成為全台第一個正式使用 Microsoft 365 將辦公應用數位化，實現安全智慧辦公的金融機構，透過 Microsoft 365 企業雲端解決方案，全方位賦能員工提高生產力、落實 ESG 目標。

富邦金控身為台灣金融領導企業， 持續以亞洲一流的金融機構為願景，積極發展數位金融。 富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控秉持「正向力量成就可能」 的品牌精神，從低碳、數位、激勵與影響四大面向擘劃全新 ESG 策略，提供暖心的數位金融服務，並以永續經營朝下一個 60 年邁進。

台灣微軟總經理卞志祥表示，金融是依附「信任」而生的產業， 微軟一直秉持審慎態度，遵循國內資料保護法規， 在主管機關引導下，全力協助台灣金融產業加速轉型步伐。 作為富邦金控的雲端策略夥伴， 他們不僅援引微軟全球技術與法務資源配合完成第三方稽核， 更輔以自身豐富的 OA （Office Automation）轉型經驗，透過耕耘客戶、賦能員工、 運作優化及產品轉型四大轉型策略，助富邦金控集團成功上雲。 隨著在台資料中心區域即將落成， 微軟將以受信任的雲端平台推動實現綠色金融， 開創永續金融未來無限可能。

金融業是高度監管的行業，具備縝密的資料保護與管理要求， 如何符合金管會等中央監管機構的法規遵循、 及確保雲端資訊安全合法合規，皆是金融上雲的重要關鍵， 也是富邦金控成功上雲的核心。OA 轉型上雲的第一步，以 Microsoft 365 中的 Azure AD（Azure Active Directory）、多因素驗證機制（MFA，Multipl e Factor Authentication），及透過建置帳號、裝置、 應用程式與內容四大面向的合規驗證與隱私保護， 使員工不論身處何處皆可安心、安全地使用 Exchange 服務收發郵件，更大幅提升工作彈性與行動力。

在確保資料安全無虞的基礎下，富邦金控進一步透過 Microsoft 365 打造高效混合辦公環境；初期為降低員工的導入障礙， 攜手微軟技術團隊展開全台巡迴，根據不同的職務情境， 舉辦超過數十場的教育訓練，縮減內部數位落差。此外， 富邦金控也運用 Microsoft 365 中的一站式生產力溝通平台 Microsoft Teams 進行團隊溝通、文件共編及視訊開會；將集團內部跨子公司、 百人規模的年度經營會議改在 Microsoft Teams 平台舉行，減少群聚風險以及員工通勤所需的時間與費用。 富邦金控超前部署、導入 Microsoft 365 的策略，更使得其在今年一月中面對疫情升溫時，可快速因應、 即刻啟動高達近千人的居家上班，維持營運不中斷。

另一方面，富邦金控冀望以雲端科技創造正向力量，推動 ESG 低碳營運目標進展。藉由導入 Microsoft 365，員工得以在數位平台上協作溝通，加快作業流程電子化， 減少行政用紙使用，加速富邦金控達成至 2025 年減量 20% 影印用紙的目標；並透過以Microsoft Teams 視訊會議取代實體開會，共計約有9,000位員工使用， 降低員工通勤所產生的碳排放，從日常做起，為台灣 2050 年淨零碳排願景貢獻心力。