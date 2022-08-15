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富邦金控聯手台灣微軟　打造金融上雲產業典範

全台第一家金融業正式導入Microsoft 365 賦能企業營運與員工生產力

By 台灣英文新聞
2022/08/15 17:06
富邦金控總經理韓蔚廷(圖右)與台灣微軟總經理卞志祥(圖左)共同宣布，成為全台第一個正式使用Microsoft 365將辦公應用數位化，實現...

富邦金控總經理韓蔚廷(圖右)與台灣微軟總經理卞志祥(圖左)共同宣布，成為全台第一個正式使用Microsoft 365將辦公應用數位化，實現...

全球金融業正值數位浪潮下的關鍵轉型期，各家金融業者也相繼擁抱創新科技，進一步提供多元便利的有感服務。在金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）指導與微軟全球技術資源的挹注下，台灣微軟與富邦金控今日共同宣布，成為全台第一個正式使用 Microsoft 365 將辦公應用數位化，實現安全智慧辦公的金融機構，透過 Microsoft 365 企業雲端解決方案，全方位賦能員工提高生產力、落實 ESG 目標。

富邦金控身為台灣金融領導企業，持續以亞洲一流的金融機構為願景，積極發展數位金融。富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控秉持「正向力量成就可能」的品牌精神，從低碳、數位、激勵與影響四大面向擘劃全新 ESG 策略，提供暖心的數位金融服務，並以永續經營朝下一個 60 年邁進。

台灣微軟總經理卞志祥表示，金融是依附「信任」而生的產業，微軟一直秉持審慎態度，遵循國內資料保護法規，在主管機關引導下，全力協助台灣金融產業加速轉型步伐。作為富邦金控的雲端策略夥伴，他們不僅援引微軟全球技術與法務資源配合完成第三方稽核，更輔以自身豐富的 OA （Office Automation）轉型經驗，透過耕耘客戶、賦能員工、運作優化及產品轉型四大轉型策略，助富邦金控集團成功上雲。隨著在台資料中心區域即將落成，微軟將以受信任的雲端平台推動實現綠色金融，開創永續金融未來無限可能。

金融業是高度監管的行業，具備縝密的資料保護與管理要求，如何符合金管會等中央監管機構的法規遵循、及確保雲端資訊安全合法合規，皆是金融上雲的重要關鍵，也是富邦金控成功上雲的核心。OA 轉型上雲的第一步，以 Microsoft 365 中的 Azure AD（Azure Active Directory）、多因素驗證機制（MFA，Multiple Factor Authentication），及透過建置帳號、裝置、應用程式與內容四大面向的合規驗證與隱私保護，使員工不論身處何處皆可安心、安全地使用 Exchange 服務收發郵件，更大幅提升工作彈性與行動力。

在確保資料安全無虞的基礎下，富邦金控進一步透過 Microsoft 365 打造高效混合辦公環境；初期為降低員工的導入障礙，攜手微軟技術團隊展開全台巡迴，根據不同的職務情境，舉辦超過數十場的教育訓練，縮減內部數位落差。此外，富邦金控也運用 Microsoft 365 中的一站式生產力溝通平台 Microsoft Teams 進行團隊溝通、文件共編及視訊開會；將集團內部跨子公司、百人規模的年度經營會議改在 Microsoft Teams 平台舉行，減少群聚風險以及員工通勤所需的時間與費用。富邦金控超前部署、導入 Microsoft 365 的策略，更使得其在今年一月中面對疫情升溫時，可快速因應、即刻啟動高達近千人的居家上班，維持營運不中斷。

另一方面，富邦金控冀望以雲端科技創造正向力量，推動 ESG 低碳營運目標進展。藉由導入 Microsoft 365，員工得以在數位平台上協作溝通，加快作業流程電子化，減少行政用紙使用，加速富邦金控達成至 2025 年減量 20% 影印用紙的目標；並透過以Microsoft Teams 視訊會議取代實體開會，共計約有9,000位員工使用，降低員工通勤所產生的碳排放，從日常做起，為台灣 2050 年淨零碳排願景貢獻心力。

更新時間 : 2022-08-15 17:17 GMT+08:00

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