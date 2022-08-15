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全民植樹造林 免費苗木即日起開放申請

By 台灣英文新聞
2022/08/15 17:02
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市政府農業局自今(8/15)日起至10月15日開放免費造林及綠美化苗木申請，凡持有新北市土地的民眾或新北機關學校，鄰里社區等皆可申請。

為改善地球暖化，友善及美化環境，新北市政府致力於植樹造林，並免費提供苗木鼓勵民眾團體響應植樹造林。今年度造林苗木自今(15)日開始受理申請，凡持有新北市土地有造林需求的民眾，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木，配撥時間預計明(2022)年2月至4月。造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、台灣欒樹、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種；沿海地區則可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等具防風、耐鹽耐旱的樹種。

各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及機構如有環境綠美化需求，自8月15日至10月15日可向綠美化環境景觀處申請苗木，配撥時間預計8月20日至10月30日止。

農業局長李玟表示，因應地球暖化，植樹造林已為全民努力的方向，今年度市府推動「新北山海造林計畫」，號召市民、民間團體、企業與國際機構團體一起來響應，他們也提供免費苗木，邀請大家一起努力，也為我們城市及地球盡一份心力。

造林苗木申請資訊：詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（https://reurl.cc/bEEqKM）查詢。

綠美化苗木申請資訊：相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄-下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q查詢。

全民植樹造林 免費苗木即日起開放申請

照片來源：新北市政府農業局提供

全民植樹造林 免費苗木即日起開放申請

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-08-15 17:17 GMT+08:00

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