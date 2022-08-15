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多達33萬戶居民選擇半地下住宅 南韓房租究竟多高？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/15 16:34
南韓半地下室住家（圖／美聯社）

南韓半地下室住家（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓8日豪雨成災，造成3名民眾淹死於半地下住宅裡，讓南韓再次思考半地下室的危險性，也讓全國認識到了半地下室的特有文化。

根據2020年居住時態調查，韓國總人口約有1.4%居住於半地下室，地下室及頂樓加蓋則分別為0.2%及0.1%，南韓共約2202萬戶，其中約33萬戶居住於半地下或地下室。經濟有困難者，除了會選擇半地下室或地下室外，亦有一些人會選擇屋塔房（頂樓加蓋），學生則是會選擇一間僅約3至5坪的考試院。

韓國的房租究竟有多貴，會讓這麼多人選擇居住於環境惡劣的半地下室？

事實上，比起房租，最讓人負擔不起的是「保證金」。在台灣，租屋保證金一般為兩個月，但在南韓，根據韓聯社報導，首爾市內租屋保證金最少也需韓幣500萬至1,000萬（約台幣13.5萬至27萬），每個月租金最便宜為約韓幣30萬至50萬（約新台幣8,000至1.3萬），保證金繳越多，房租越便宜。一般保證金多繳韓幣1,000萬（約新台幣27萬），房租則會降低韓幣10萬（約新台幣2,700元）。

南韓有自己獨特的租屋文化，除了一般的月租，還有一種「全租」。全租是指繳交約50%至80%的房屋總價為保證金，租屋期滿後可領回全額保證金，期間僅須繳交水電及管理費，一般租約為兩年。房東會將這大筆保證金放入銀行生利息或投資，對於房客來說，好處為不用繳交租屋費，但亦存在著風險，房東可能投資失利而拿不出這筆龐大的保證金，但若房東無法返還，租客可向法院申請租賃登記令，一直住到房東還完為止。

然而，首爾房價高，光要以全租租一間小套房，至少需要約新台幣300萬元，而半地下室只需約新台幣100萬出頭。許多韓國人為了孩子學區或工作關係之故，常需搬家，而不便買房，全租因此成了南韓主流租屋方式。不過近年隨著利率降低，越來越少房東願意提供全租。

延伸閱讀：首爾大雨 「地下住戶」傳3死 市政府擬全面禁止半地下室住宅
南韓
半地下室
租屋
全租房
保證金

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