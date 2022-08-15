台灣海尼根限量玻璃瓶造型悠遊卡　升級發光瓶身獨家通路開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)海尼根繼去年推出零酒精罐裝造型悠遊卡，開賣瞬間秒殺售罄， 今夏再度推全新創意造型悠遊卡，等比縮小、真實還原海尼根0.0 零酒精玻璃瓶，瓶身還特別升級發光，即日起限量開放預購。

海尼根今年再度推出「海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡」，將海尼根0.0玻璃瓶縮小為僅7公分大小，無論瓶蓋、瓶身印刷都盡可能要求100％還原，今年也特別將瓶身升級，依實際玻璃瓶製做為透明瓶身，嗶卡剎那瓶身還會發亮放閃，隨時嗶出滿滿「零」感！

「海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡」自即日起於PChome獨家限量開放預購。海尼根0.0零酒精罐裝 6入兩組+立體悠遊卡，優惠價669元；海尼根0.0 零酒精瓶裝24入一箱+立體悠遊卡，優惠價999元。



海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡。（圖／海尼根）

值得一提的是，到底中元普渡拜什麼會才能翻盤轉運發財？有網友在Dcard轉發命理老師林霖提出的中元拜拜轉運攻略。

林霖老師提到，本命老虎年、花朵、金銀星星的吉祥圖騰，尤其是「點對稱」類型的圖騰象徵運氣旺，為了祈求下半年讓氣能更順，奔騰有氣的「啤酒」能求來強強滾的事業工作運，「蘋果」相關產品也意味平安，「零酒精」更能象徵心誠則靈，讓祈願更加順利。

林霖老師表示，在供品的顏色上也必須有所講究，以五行中金來生水的「藍色」與「白色」代表「財水入庫」，讓中元普渡的供品心法能扭轉廣大網民的下半年氣勢，中元拜得好，也能讓你運勢一飛沖天！

林霖老師貼文一出，有網友表示，「綠色想到椰子口味的乖乖」、「蘋果西打真的超讚！我家也是每年必備」、「虎牌啤酒這隻老虎跟上面那隻有像喔」、「海尼根完全正解欸，條件都符合」，也有網友表示「我家今年要拜小白花啤酒，我爸媽說甚麼花開富貴?? 要確定內，拜好兄弟」。



（圖／海尼根）