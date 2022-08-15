「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日宣布，自今(2022)年9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」，且無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

針對「3+4」檢疫天數及處所規定，3天居家檢疫，維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」；4天自主防疫，得以符合1人1室條件自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。

至於由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。



在入境旅客之檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之應遵守防疫規定均維持不變，違反相關規定者，依傳染病防治法第58條、第69條，處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。

入境人士在入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測；另外在入境時國際港埠人員會提供2歲以上旅客2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

結束0至3天的居家檢疫後，在第4天起的自主防疫期間同樣應遵守相關防疫規定，包含非必要不可外出；避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸；非急迫性需求之醫療或檢查應延後；外出工作或採買時，需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，且外出全程佩戴口罩及保持社交距離，包含商務履約得上班、參訪、演講、開會等，期間內如有飲食需求，可暫免佩戴口罩，但應有隔板方卡用餐，並於用餐完畢立即佩戴口罩 。