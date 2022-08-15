高溫破40度 中國四川省勒令企業停工5日

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國南方連月高溫恐將破61年來紀錄，用電量亦履刷新高。四川省政府勒令放「高溫假」5天，今（15）日起所有企業及工廠停工至8月20日。

自今年七月下旬，中國長江中下游地區出現大範圍、高強度的高溫天氣，多地最高氣溫值、高溫日數破紀錄。中國氣象局今日6時發布高溫紅色預警，預計今日白天，四川東部、重慶中西部、陝西南部、河南東南部、安徽中南部、江蘇南部、湖北東南部和西北部、湖南北部、江西東北部、浙江中北部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

陸媒報導，四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司14日發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，稱由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川省電力網路安全、民生用電，不出現拉閘限電，經研究決定自8月15日起，取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍。

四川當局表示，將對四川電力網路有序用電方案中所有工業用電用戶（含白名單重點保護企業）實施生產全停，放高溫假，讓電予民，時間自8月15日00點起至8月24日的24點，提醒企業做好生產調整，保障保安負荷用電。

中國南方天氣數月高溫不下，上海、浙江、重慶等地氣溫履刷新高。大陸氣象台首席預報員陳濤指出，高溫與大氣環流異常有一定關係。目前西太平洋副熱帶高壓範圍偏大，強度偏強，在其影響下，中國大陸南方地區整體上受下沉氣流控制，天空晴朗少雲，白天在日照輻射影響下，近地面加熱比較強烈，因而出現大範圍的高溫天氣。且未來一段時間，高溫天氣仍將是持續發展或維持的狀態，長江中下游乾旱預計仍將持續。