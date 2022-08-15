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【新冠疫情以來首次】美媒:習近平或計劃11月出訪東南亞•並會晤拜登

➤拜登的團隊長期以來一直在尋求促成兩位領導人之間的面對面會談，以緩和雙方在台灣問題、貿易和諸多其他領域的緊張關係，不過相關安排至今尚未確認。➤外界猜測，習近平將在今年秋天的中共二十大上進入第三個任期。而上述出訪行程從時間上看，應該會是在二十大結束之後。➤在新冠疫情爆發後的近三年時間裡，習近平沒有離開過中國。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/15 15:18
自拜登上任總統以來，他和習近平還沒有見過面 (德國之聲中文網) 

自拜登上任總統以來，他和習近平還沒有見過面 (德國之聲中文網) 

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 據《華爾街日報》（WSJ）援引知情人士報導，中國國家主席習近平可能計劃在11月進行新冠疫情以來的首次出訪，目的地應該是東南亞，而且此行計劃還包括與美國總統拜登進行會晤。

路透社指出，拜登的團隊長期以來一直在尋求促成兩位領導人之間的面對面會談，以緩和雙方在台灣問題、貿易和諸多其它領域的緊張關係，不過相關安排至今尚未確認。

一位知情人士透露，白宮方面仍然在努力促成此事，並稱拜登始終對於和習近平會面持開放態度，包括在11月15至16日印尼巴里島島主辦的20國集團(G20) 峰會期間。

德國之聲中文網引述《華爾街日報》的報導稱，在參加完20國集團峰會之後，習近平預計會從巴里島飛往泰國首都曼谷，參加在那裡舉行的亞太經合組織峰會(APEC, 11月18至19日) 。

知情人士稱，在這兩場會議之間有大概兩天的間隔時間，一個可能的選項是安排中美領導人在此期間舉行一次會晤，但是相關計劃尚處於初始階段，而且隨時有可能發生變動。

針對該報有關習近平可能參加20國集團峰會計劃的詢問，中國外交部回應表示：「中國支持印尼和泰國擔任兩場重要會議的主席國，並且願意和各方攜手，共同推進會議取得積極成果。」

白宮方面拒絕對這一消息予以正式回應。

7月28日習近平與拜登進行了長達兩個多小時的電話會談，議題包括美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的計劃。不過據一位美國官員透露，兩位領導人在那次通話中也討論了有關進行面對面會晤的話題，並且一致同意隨後請各自的團隊去跟進安排。這位美國官員表示：「我們未掌握任何有關（會晤）時間和地點安排的信息。」

根據外界猜測，習近平將在今年秋天的中共二十大上進入第三個任期而上述出訪行程從時間上看，應該會是在二十大結束之後。在新冠疫情爆發後的近三年時間裡，習近平沒有離開過中國。他上一次出訪還是在2020年1月份訪問緬甸。今年7月1日，他出席了香港主權回歸25周年紀念儀式。

《華爾街日報》指出，習近平缺席國際舞台，導致中國與其他國家之間的溝通交流受阻，尤其在中美關係日益惡化的情況下，高層面對面接觸的機會幾乎為零。而本月初裴洛西訪台引發的中方激烈反應，則使得該地區對於兩個大國之間發生正面衝突的擔憂遽增。
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