【新冠疫情以來首次】美媒:習近平或計劃11月出訪東南亞•並會晤拜登

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 據《華爾街日報》（WSJ）援引知情人士報導，中國國家主席習近平可能計劃在11月進行新冠疫情以來的首次出訪，目的地應該是東南亞，而且此行計劃還包括與美國總統拜登進行會晤。

路透社指出，拜登的團隊長期以來一直在尋求促成兩位領導人之間的面對面會談，以緩和雙方在台灣問題、貿易和諸多其它領域的緊張關係，不過相關安排至今尚未確認。

一位知情人士透露，白宮方面仍然在努力促成此事，並稱拜登始終對於和習近平會面持開放態度，包括在11月15至16日印尼巴里島島主辦的20國集團(G20) 峰會期間。

德國之聲中文網引述《華爾街日報》的報導稱，在參加完20國集團峰會之後，習近平預計會從巴里島飛往泰國首都曼谷，參加在那裡舉行的亞太經合組織峰會(APEC, 11月18至19日) 。

而知情人士稱，在這兩場會議之間有大概兩天的間隔時間，一個可能的選項是安排中美領導人在此期間舉行一次會晤，但是相關計劃尚處於初始階段，而且隨時有可能發生變動。

針對該報有關習近平可能參加20國集團峰會計劃的詢問，中國外交部回應表示：「中國支持印尼和泰國擔任兩場重要會議的主席國，並且願意和各方攜手，共同推進會議取得積極成果。」

白宮方面拒絕對這一消息予以正式回應。

7月28日習近平與拜登進行了長達兩個多小時的電話會談，議題包括美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的計劃。不過據一位美國官員透露，兩位領導人在那次通話中也討論了有關進行面對面會晤的話題，並且一致同意隨後請各自的團隊去跟進安排。這位美國官員表示：「我們未掌握任何有關（會晤）時間和地點安排的信息。」

根據外界猜測，習近平將在今年秋天的中共二十大上進入第三個任期。而上述出訪行程從時間上看，應該會是在二十大結束之後。在新冠疫情爆發後的近三年時間裡，習近平沒有離開過中國。他上一次出訪還是在2020年1月份訪問緬甸。今年7月1日，他出席了香港主權回歸25周年紀念儀式。

《華爾街日報》指出，習近平缺席國際舞台，導致中國與其他國家之間的溝通交流受阻，尤其在中美關係日益惡化的情況下，高層面對面接觸的機會幾乎為零。而本月初裴洛西訪台引發的中方激烈反應，則使得該地區對於兩個大國之間發生正面衝突的擔憂遽增。