馬基來台秀支持恐促中共軍演？ 葛來儀：月底另有訪團

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日率跨黨派國會議員訪團低調來台。一行人今日行程緊湊將於下午離台。紐約時報引述華府智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）表示，8月底將有另一國會代表團訪台。

距美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台不到2週，中共圍台軍演甫結束，友台立場鮮明的馬基（Ed Markey）昨天結束韓國訪問後，飛抵台灣和國會兩院跨黨派訪團會合，並敲定今日晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

《紐時》引述分析人士指出，僅管北京並未做出立即回應，但5位國會議員在裴洛西訪台不久後又迅速來台，很可能引發北京方面強烈反應，包括更多軍事演習。

此外，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也提及，這次訪問顯然是數月前便已規劃，「許多國會議員想要訪問台灣以展現美國的支持」，並透露「預計另一個國會代表團將在月底前訪台」。

此外，這次訪團的共同團長是國會核武與軍備控制工作小組成員加勒曼帝（John Garamendi）眾議員及貝耶（Don Beyer）眾議員，成員還包括眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。加勒曼帝眾是眾議院軍事委員會戰備小組委員會主席，該委員會能夠直接影響美國國防部在台灣軍事需求方面的支出。曾於歐巴馬時期任職國家安全會議（NSC）的喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）認為，中國很可能會本次訪團有所回應。

馬基辦公室則表示，代表團重申美國在「台灣關係法」、「美中聯合公報」和「六項保證」下對台灣的支持，並鼓勵台灣海峽的穩定與和平。代表團將與民選領導人和私部門成員會面，討論共同利益，包括緩解台海緊張局勢和擴大經濟合作，包括對半導體的投資。馬基本人昨日抵台後也在推特轉發外交部貼文，並再度表明支持台灣的來意。

I’m traveling to Taiwan with a bipartisan congressional delegation to reaffirm US support for Taiwan and encourage stability and peace across the Taiwan Strait. https://t.co/SAnXwuHKe2 — Ed Markey (@SenMarkey) August 14, 2022

馬基長年支持台灣議題，於1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持《台灣關係法》，為目前美國國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。在當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本（117）屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等；另並於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於台灣政府部門實習的學人計畫。