馬基來台秀支持恐促中共軍演？ 葛來儀：月底另有訪團

(台灣英文新聞/政治組 綜合外電報導)美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基(Ed Markey)14日率跨黨派國會議員訪團低調來台。一行人今日行程緊湊將於下午離台。紐約時報引述華府智庫學者葛來儀(Bonnie Glaser)表示,8月底將有另一國會代表團訪台。

距美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台不到2週,中共圍台軍演甫結束,友台立場鮮明的馬基(Ed Markey)昨天結束韓國訪問後,飛抵台灣和國會兩院跨黨派訪團會合,並敲定今日晉見總統蔡英文,接受外交部長吳釗燮款宴,並拜會立法院外交及國防委員會,雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

《紐時》引述分析人士指出,僅管北京並未做出立即回應,但5位國會議員在裴洛西訪台不久後又迅速來台,很可能引發北京方面強烈反應,包括更多軍事演習。

此外,華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)也提及,這次訪問顯然是數月前便已規劃,「許多國會議員想要訪問台灣以展現美國的支持」,並透露「預計另一個國會代表團將在月底前訪台」。

此外,這次訪團的共同團長是國會核武與軍備控制工作小組成員加勒曼帝(John Garamendi)眾議員及貝耶(Don Beyer)眾議員,成員還包括眾議員魯文索(Alan Lowenthal)、眾議員羅德薇(Aumua Amata Coleman Radewagen)。加勒曼帝眾是眾議院軍事委員會戰備小組委員會主席,該委員會能夠直接影響美國國防部在台灣軍事需求方面的支出。曾於歐巴馬時期任職國家安全會議(NSC)的喬治城大學(Georgetown University)國際關係教授凱強(Charles Kupchan)認為,中國很可能會本次訪團有所回應。

馬基辦公室則表示,代表團重申美國在「台灣關係法」、「美中聯合公報」和「六項保證」下對台灣的支持,並鼓勵台灣海峽的穩定與和平。代表團將與民選領導人和私部門成員會面,討論共同利益,包括緩解台海緊張局勢和擴大經濟合作,包括對半導體的投資。馬基本人昨日抵台後也在推特轉發外交部貼文,並再度表明支持台灣的來意。

I’m traveling to Taiwan with a bipartisan congressional delegation to reaffirm US support for Taiwan and encourage stability and peace across the Taiwan Strait. https://t.co/SAnXwuHKe2