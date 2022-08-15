【台灣本土+15596　死亡+22】本土出現首例BA.4　北部30多歲男子

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增15,792例COVID-19確定病例，分別為15,596例本土個案及196例境外移入；確診個案中新增22例死亡。另外，今日新增1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，為國內首例。



指揮中心表示，今日新增之15,596例本土病例，為7,310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(3,084例)、桃園市(1,973例)、臺中市(1,897例)、臺北市(1,789例)、高雄市(1,286例)、臺南市(971例)。



指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月1日至8月12日，死亡日期介於7月16日至8月12日。





指揮中心說明，今日新增196例境外移入個案中，為100例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(4例)、印尼(3例)、加拿大及菲律賓(各2例)、中國、土耳其、新加坡、韓國、英國、馬來西亞及德國 (各1例)移入，另162例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月14日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,904,622例確診，分別為23,510例境外移入、4,881,058例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,457例COVID-19死亡病例，其中9,442例本土，另15例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內出現首例BA.4本土病例；另新增33例BA.5本土病例。截至目前國內本土Omicron亞型變異株累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

今日新增之1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診(Ct：16)，同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護/隔離中。

至於33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。

國內境外移入個案方面，新增檢出5株BA.4、79株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為48例男性、39例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今年7月20日至8月11日。