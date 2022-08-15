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公私協力促成返鄉最後一哩路 越南移工落葉歸根

By 台灣英文新聞
2022/08/15 13:54
移民署與嘉義市嘉邑行善團攜手協助因病昏迷失去意識之越南籍移工阿松返國，並派員至醫院協助處理出院手續。（圖／移民署）

移民署與嘉義市嘉邑行善團攜手協助因病昏迷失去意識之越南籍移工阿松返國，並派員至醫院協助處理出院手續。（圖／移民署）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）「行善」是一件很棒的事！移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市嘉邑行善團再度攜手合作，以公私協力方式協助在臺因病昏迷失去意識的越南籍移工阿松(化名)籌措旅費，返回越南與家人團聚及接受治療，也讓這份集眾人之力的愛與溫暖，能夠跨越國界的藩籬。

越南籍移工阿松來臺從事工程工作，不幸發生變故而昏迷不醒，他在越南的家人得知後心急如焚，趕緊由阿松的哥哥代表來臺，希望將在異鄉漂泊多年的阿松帶回越南接受治療。

然而經醫師評估阿松的身體狀況，需要以架設擔架的方式搭乘飛機，機票再加上從醫院前往機場的救護車費用，全部需要新臺幣25萬元。由於阿松在越南的家人多為務農及勞動人口，經濟能力有限，實在無力支付這筆龐大的費用，全家人頓時陷入愁雲慘霧，也讓隻身代表來臺的哥哥夜夜輾轉難眠。

移民署南區事務大隊嘉義市服務站得知阿松的不幸境遇後，協助轉介給長期投入慈善志業的嘉義市嘉邑行善團，順利緊急募得返鄉旅費，也讓阿松的哥哥終於放下心中一塊大石，他在離臺前特別說：「謝謝移民署、嘉義市嘉邑行善團以及每一位來到臺灣所見到的人，由於大家的無私幫助，才能夠順利帶阿松返回越南與家人團聚。雖然身處異鄉，但時時刻刻都能夠感受到臺灣社會的溫暖，真的非常感謝！」

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團秉於54年創立的初衷，傳承超過一甲子仍未曾改變，以社會服務及慈善活動為宗旨，妥善運用來自各方善心人士的捐款，投入造橋、施棺（喪葬救助）、鋪路及貧困扶助四大志業，期許成為一束火把，協助陷入困境的人們驅走眼前黑暗，並點亮繼續往前邁進的道路。

愛心不分國籍，行善團經嘉義市服務站告知阿松處境後，基於人道關懷，在最快速的時間內，協助他返回越南，也完成家屬心願。希望這樣的善行循環，能夠持續為這個社會帶來正向的改變。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，非常謝謝嘉義市嘉邑行善團的熱心協助，也期待行善團正在進行的該團歷史編撰工作，相信這些善心造福的故事，能夠激發出社會中更多仁風義舉。移民署也將持續透過公私協力方式，整合在地資源，深化推動外來人口照顧輔導工作。若是發現有急難救助需求的特殊境遇個案，將適時提供資源轉介或關懷輔導等服務，攜手政府與民間部門共同協助個案解決困難。

公私協力促成返鄉最後一哩路 越南移工落葉歸根
嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志暨理、監事共同致贈25萬元旅費，由阿松哥哥代表受贈。(圖／移民署)
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