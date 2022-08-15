荷蘭當代攝影師Erwin Olaf大型個展來囉！「未竟世界」揭露完美生活表象　四大展區搶先看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)荷蘭當代攝影藝術家埃爾溫‧奧拉夫（Erwin Olaf）大型個展由韓國水原市立美術館策劃，精選攝影、裝置以及錄像等約134組件作品，4大主題展出其橫跨40年的創作，揭露看似安靜完美的生活表象，實則充滿不盡完美的「未竟世界」，自8月13日至11月27日於國美館登場。

「埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界」由韓國水原市立美術館策展人朴賢珍策畫，橫跨藝術家創作40年的關鍵作品，展區共分為四大子題，分別為《引經據典：12位大師與埃爾溫‧奧拉夫》、《情境時刻：敘事性演出》、《城市空間：奇幻意境」與《經典圖像：超越當代》。

展覽囊括攝影、錄像與空間裝置等多樣作品媒材，並分享奧拉夫創作幕後紀錄，讓觀眾多面向地欣賞攝影美學，以及深入了解藝術家的創作方式。《引經據典：12位大師與埃爾溫‧奧拉夫》為藝術家與荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)典藏品合作計畫，由藝術家選擇12幅國家典藏的古典繪畫，與自身作品相對應，破題點出奧拉夫善於創造場景，編導攝影的技法，與其受到荷蘭古典繪畫影響的關係。



空間裝置鑰匙孔（圖／國美館提供）



（圖／國美館提供）

由於健康因素無法來台參與開幕的藝術家埃爾溫‧奧拉夫以預錄影片表達謝意，「最重要的是與觀眾對話，不是我單方面陳述我的意見。也並不是為了說教或表達我的想法，而是您開始和我對話，開始交談或創造出您自己的故事，希望我的攝影作品能豐富您的心靈，啟發您開始思考自己的處境與夢想，自己的心情等。」

奧拉夫表示，希望觀眾可以盡量批判，不需要認為每件作品都很美或者都很棒，甚至可以不喜歡他的作品，「能在台灣展出感到非常榮幸，因為台灣除了是亞洲一個強大的民主力量，更是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，身為一位同性戀者，他感到非常高興，欣見全世界愈來愈多人能與他們所愛的同性戀人結婚。」

特別展區：引經據典：12位大師與埃爾溫‧奧拉夫



巴黎1134號房（荷蘭國家博物館典藏）

奥拉夫自幼深受荷蘭國家博物館的繪畫作品啟發，並與荷蘭國家博物館館長迪比茨（Taco Dibbits）一同從館藏中挑選了與他創作相呼應的作品，呈現攝影師與畫家面對的相同挑戰，同時也在此展覽說明了他的創作歷程，也指出繪畫對他的觸動與啟發。

第一區：情境時刻：敘事性演出



早上9點45分（圖／國美館提供）

奧拉夫藉由精心布置的背景，敘述人類的戲劇性情感。2000年以降，他主要的創作主題是感覺和情緒。他也積極應用不同的媒材，於視覺圖像中加入敘事舞台，創造循環性的敘事。2012年的作品《鑰匙孔》是一組裝置，外部張貼平面攝影而內部則播放兩部影片。它形成一循環性結構：當觀眾透過鑰匙孔窺視內部的瞬間，外部照片的人物也凝視著觀眾正在窺視的樣貌。

第二區：城市空間：奇幻意境



旋轉木馬動態雕塑（圖／國美館提供）

2010年起，奧拉夫開始以真實城市為背景製作一系列作品。自此時起，他作品中現實與藝術性虛幻的界限更顯模糊。在本區中，藝術家擺脫照片記錄現實的傳統，間接地揭露出各個城市在急遽變化下所被投射的虛幻性，藉此將敘事賦予照片之中。至今，探索現實與虛幻的邊際仍是奧拉夫作品的一大特徵。

第三區：經典圖像、超越當代



肖像XI-A（圖／國美館提供）

奧拉夫在《在林中》系列，開始以大自然為背景展現出超越現實的樣貌。這些圖像雖與19世紀的浪漫主義繪畫相仿，但他將「人類與自然的關係」這個議題代入不完美的世界，呈現出「完美的時刻」。細看在寧靜的黑白風景中的人物，會發現他們與自然的連結像是消失了般，他們不是戴著耳機就是在自拍，毫無意識到廣闊的大自然。人類輕忽大自然的傲慢，對比照片中的漫天大霧和壯闊山勢，令人感受到大自然的無垠是人類永遠無法征服的。藝術家刻意使用模稜兩可的象徵來混淆觀眾，在作品的結尾留下了些開放式的空白。

「埃爾溫‧奧拉夫：完美時刻─未竟世界」

時間：111年8月13日至11月27日

地點：國立台灣美術館101展覽室

官網：https://www.ntmofa.gov.tw/

FB：https://www.facebook.com/ ntmofa/