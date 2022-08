2022亞太永續行動博覽會圓滿閉幕相約明年見

由台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)主辦的「2022 亞太永續行動博覽會」(2022 Asia-Pacific Forum & Exposition for Sustainability),於8月12日(周五)至14日 (周日)一連三天、在臺北世貿1館盛大舉辦,在今日圓滿閉幕、 參展廠商及與會民眾並相約明年再見。 本次活動共有五大永續亮點內容,分別為(1)亞太永續行動展( 2)亞太永續行動高峰會(3)亞太永續行動論壇(4)亞太暨台灣 永續行動獎(5) Road to Net Zero 邁向淨零之路倡議行動,本博覽會三天參觀人數約達20 ,000人次、出席人潮非常踴躍, 結合跨領域永續行動成果與能量,引起全臺各界迴響。

「2022亞太永續行動博覽會」於8月14日(星期日)圓滿閉幕 ,閉幕日上午簡又新大使在出席亞太永續行動論壇-「氫能論壇」 及頒發策展單位感謝狀致詞時都提到,本博覽會雖然是第一年舉辦, 但每個展攤、無論大小都值得駐足仔細參觀端詳、 相信大家一定收穫滿滿。 活動三天看到代表臺灣各界展現各自的永續成果, 可以清楚知道各行各業都可以為推動臺灣永續發展盡一份心力, 今天在座每一位策展貴賓的實際參與行動、 已經在臺灣的永續發展史上留下重要紀錄及美好篇章, 要特別感謝所有幕前幕後的永續英雄。

他進一步指出,本次博覽會共集結130個的政府機關、企業、 金融、大學、社會企業、NGO、媒體及策略夥伴共襄盛舉, 攜手匯集全臺永續行動成果,今年的博覽會只是一個開始, 未來台灣永續能源研究基金會將更致力在於永續行動推動的基礎上, 持續推動台灣各界在各永續領域間的交流與跨界合作。 簡大使並出席第12、13期「企業永續管理師」授證典禮、 並親頒證照給通過考試的學員給予勉勵,也提醒大家記得參與在今年 11月9至18日、假臺北圓山大飯店每年一度舉行的2022第5 屆「GCSF全球企業永續論壇」!

回味2022亞太永續行動博覽會線上頻道,連結如下:

8/12 | https://youtu.be/S20fyNaTKXc

8/13 | https://youtu.be/VYn3l0_jWvQ