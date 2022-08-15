睽違兩年！台灣NSO綠野音樂會《夏日時光》起跑　啟程基隆、馬祖、南投與台南

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 國家交響樂團（NSO） 2022綠野音樂會全新策劃《夏日時光》將再次起跑，分別前往基隆、馬祖、南投與台南四地，與各地朋友們再創繽紛的戶外音樂會邂逅。

「NSO綠野音樂會計畫」自2017年起走出音樂廳，結合講解與音樂的節目型態，演出足跡遍佈台灣各地鄉鎮，因疫情停辦兩年，今年將前往四大城市舉行。NSO執行長郭玟岑表示，先前因疫情尚未緩解，未能如期舉辦綠野音樂會，今年看到了曙光，很期待與大家分享豐富的音樂。今年1月1日，音樂總監準·馬寇爾上任，對於樂團的願景和規劃，他曾說道National Symphony Orchestra的National意指國家的、大家的，所以他希望音樂不只在大家熟悉的場館演出，也能在全台各個角落陪伴大家。好的音樂要用最好的演出品質，除了讓大家都能聽到，也期待讓更多人覺得親近藝術文化能讓心情更好，進而帶來精神層面的富足。

郭玟岑感謝長期支持公益的跨國企業成為最堅強的後盾，讓這樣豐富編制的演出能抵達各地，她說，「各縣市文化局的朋友就像家人一樣，每次的巡演都有回家的感覺，而觀眾朋友的支持與鼓勵，更是我們持續創新和前進的能量。NSO的每位音樂家都能獨當一面，演出組合從一位到一百位都有可能。銅管老師的團隊能力很強，每次都帶來豐富的節目規劃，而這次首度與歌手楊斯琪合作，楊斯琪先前多次參與跨界演出，本次合作十分令人期待，希望大家持續關注NSO和本次的巡迴演出。」

今年綠野音樂會以《夏日時光》為主題，特別邀請古典暨爵士樂跨界歌手楊斯琪，以及知名古典音樂節目製作人暨主持人邢子青擔任主講人，演出音樂家包括，黃任賢、黃哲筠、陳長伯、張景民、鄒儒吉、何敏慈、李昆穎、邵恆發、中里孝智子、彭曉昀、林一帆、陳廷銓、吳庭毓 (馬祖場)、翁重華 (馬祖場)同台精湛獻藝。

除了演出耳熟能詳的古典音樂之外，亦精選涵蓋爵士、香頌風格的電影配樂，與膾炙人口的台灣經典曲目等，結合銅管樂團、打擊和跨界歌手，搭配主講人深入淺出的專業解說。國家交響樂團法國號助理首席黃任賢說，「這次演出編制擴大到銅管十重奏，這樣曲目可以做各種不同變化，銅管再加上打擊，演出效果必會讓大家更為驚艷。NSO身為國家級樂團，致力推廣古典音樂，這次的巡演，再加上邢子青深入淺出的講解，希望讓大家喜歡和享受我們的音樂。」

節目內容包括孟德爾頌為莎士比亞同名戲劇創作的《仲夏夜之夢》、展現銅管樂團磅礡氣勢的理查．史特勞斯《維也納愛樂信號曲》，以及克里斯．哈澤爾《貓組曲》，和戈夫．理查茲《讚美高貴的葡萄》等經典銅管重奏曲，亦將演出令人隨之搖擺的蓋西文《夏日時光》和《我找到節奏了》、文森特．尤曼斯《鴛鴦茶》等爵士風格作品，同場還有法國香頌風格也是電影配樂的夏爾．特雷內《願你擁有愛》、台灣經典曲目《跳舞時代》、《阮若打開心內的窗》，以及日本作曲家酒井格《七夕之夜》與真島俊夫《閃耀時光》等。

NSO綠野音樂會首場將於8月13日在今年6月全新啟用之基隆國門廣場揭開序幕，接著於8月27日踏訪緊鄰靈秀山水的連江縣馬祖民俗文物館環形劇場、9月3日則前往南投中興新村地標中興會堂廣場，終場將於9月4日在台南新化郡役所遺址新化區大目降廣場。

NSO綠野音樂會 –《夏日時光Summer Time》演出場次

2022/08/13(六) 19:00基隆國門廣場

2022/08/27(六) 19:00馬祖民俗文物館環形劇場

2022/09/03(六) 19:00南投中興會堂廣場

2022/09/04(日) 19:00台南新化區大目降廣場