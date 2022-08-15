促進台灣與日本交流　台日夏季水果嘉年華8/20台北登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為慶祝日本台灣交流協會設立50周年，行政院農業委員會今(15)日表示，雙方20日將在總統府前凱達格蘭大道，以台日夏季水果為主軸，共同舉辦台日夏季水果嘉年華活動，預計將有35攤台日限定水果、夏日祭典小遊戲及7組台日藝人表演，以具體行動表示對台日兩國優質果品的支持。

為拓展台灣水果行銷日本市場，農委會表示，這次活動除展示日本夏季果品計15個攤位外，另推出台灣已可輸日水果，如鳳梨、芒果、香蕉、文旦、木瓜、紅龍果及葡萄等蔬果品項，及相關未來具輸日潛力及特色的農產加工品，如番石榴、番茄、茶、酒品、咖啡等農產品，計20個攤位展示(售)，期藉水果會友，以促進台日交流及穩固雙方友誼。

農委會表示，台灣位處熱帶及亞熱帶地區，加上利用不同海拔高度形成的氣候帶與優良的栽培技術，可生產芒果、香蕉、鳳梨、荔枝、柑橘類及葡萄等30餘種水果，年產量262萬餘公噸，產值達958億元，水果已成為台灣最高產值的農糧產業。

農委會進一步說明，台灣水果種類與品種多樣，自生產至採收後處理及冷鏈貯運作業，全程品質安全管理，為健全外銷水果產銷供應鏈，輔導農民團體與外銷業者契作契銷，並登錄外銷供果園，推動產銷履歷驗證。

農委會還說，近年已陸續提供台灣香蕉、鳳梨、芒果及文旦等產銷履歷驗證果品，供應日本笠間市學童營養午餐水果，獲得熱烈響應。另外，近年台灣輸日水果出口量從2019年4706公噸，逐年提高至去(2021)年2萬1996公噸，成長367%，成果斐然。今(2022)年截至6月30日生鮮水果已外銷日本1萬8717公噸，占總出口量2萬9279公噸的64%，日本已成為臺灣水果第一大出口國家，是台灣水果重要的外銷市場。

農委會表示，為讓消費者一次滿足，這次活動有果樹產地農民團體及跨境電商業者共襄盛舉，展出目前輸日水果及各式水果製成的手搖飲、水果酒、咖啡、茶等飲品，籲請日本好朋友及國人把握嚐鮮時機，現場還有精彩豐富的台日音樂表演。

(照片農委會提供)

(照片農委會提供)