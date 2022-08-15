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台灣野生動物傷病救援　畜衛所用科學證據釐清死亡原因

畜衛所希望透過案情的釐清減少社會大眾對動物不明原因死亡議題的恐慌。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/15 10:28
穿山甲. (Taipei Zoo提供)

穿山甲. (Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會今(15)日表示，家畜衛生試驗所在分析野生動物傷亡原因時，首次在穿山甲發現犬源小病毒（Canine parvovirus type 2）及弓蟲（Toxoplasma gondii）感染，亦在石虎發現貓疥癬蟲(Notoedres cati)感染及黃喉貂感染鼬獾狂犬病病毒等案例，所累積的分析資料能做為野生動物傷病救援、野外研究及保育策略等參考。

農委會表示，畜衛所與林務局、特生中心、台北市立動物園、屏東科技大學及野灣野生動物保育協會等公立或非營利的動物保育機構合作，針對野生動物個體進行死因分析，在涉及動物保護議題的非自然死亡案件中，畜衛所也盡一份力量為牠們發聲，如2020年陽明山水牛案及2022年東卯山臺灣黑熊案，畜衛所參與這些案件的死因調查，提供科學證據以釐清死亡原因，除了期盼改善動物的處境，成為牠們溫柔的後盾外，亦希望透過案情的釐清減少社會大眾對動物不明原因死亡議題的恐慌。

農委會舉例，畜衛所在分析穿山甲、石虎、歐亞水獺及黃喉貂等稀有野生動物的個體死因時，首次在穿山甲發現犬源小病毒（Canine parvovirus type 2）及弓蟲（Toxoplasma gondii）感染，顯示穿山甲會感染犬貓的疾病。此外，在石虎發現貓疥癬蟲(Notoedres cati)感染及黃喉貂感染鼬獾狂犬病病毒等案例，顯示物種與棲地共域的其他物種互相傳播疾病的可能。

畜衛所表示，近年來新興人畜共通傳染病已對人類和動物健康造成嚴重威脅，而這些疾病大多數是起源於野生動物，因此野生動物疾病監測是人類與動物健康不可或缺的重要環節。

畜衛所說，台灣自2013年發現鼬獾帶原狂犬病病毒，儼然成為國人及伴侶動物安全隱憂，該所除了野生動物的狂犬病監測外，亦針對麗沙病毒（2016～2022年共檢出5例蝙蝠麗沙病毒）、冠狀病毒及立百病毒等人畜共通病原進行監測。畜衛所近年在蝙蝠檢出的55例冠狀病毒（2016～2021年），經確認均非新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

畜衛所將持續監測人畜共通病原，以強化國人及動物健康之預警。

台灣野生動物傷病救援　畜衛所用科學證據釐清死亡原因

畜衛所研究人員以顯微鏡進行野生動物狂犬病病原檢測。(照片由畜衛所提供)
畜衛所
野生動物
保育
狂犬病病毒
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冠狀病毒
蝙蝠

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更新時間 : 2022-08-15 11:12 GMT+08:00

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