台美21世紀貿易倡議　鄧振中：近日將宣布啟動　預料年底會有小範圍成果

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中表示，台美兩個月以來準備進度非常順利，預計近日將宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判，他也坦言，中國一直有小動作干擾，但台美步調一致、溝通順暢，雙方的進度能夠維持才是重點。

台美於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日表示，未來數天將宣布美台貿易談判路線圖。

鄧振中今天上午接受「新聞放鞭炮」廣播專訪時表示，台美6月啟動倡議以來，因為雙方各自準備進度順利，皆按照預期進展，未來幾天就會啟動談判。

鄧振中說，談判宣布啟動後，台美將具體開始安排首次會議時間、何時見面，及每次面談的主題等，且要談的議題很多，需有周詳的安排。

他提到，我們預期年底就會有「小範圍成果」，我們希望到明年就能把整個事情通通完成，目標是台美簽署「雙邊貿易協定」（BTA），終極目標是簽訂自由貿易協定（FTA）。

鄧振中提到，過去台美談判，都是美方要求台灣開放這、開放那，例如智慧財產權、開放銀行業或服務業等。這次則是對等談判，將來簽訂的協定條文都是彼此間受拘束的，涵蓋範圍廣，整體態勢預期會和以前非常不同；並非台灣單邊承擔很多義務，這樣兩國關係才能更深入、走得更遠。

針對主持人周玉蔻詢問，談判過程中，中國有沒有干擾？鄧振中坦言，會有小動作干擾，不過台美作法、步調一致，雙方溝通順暢，我們自己的進度能夠維持才是重點，而且我方重點在於和所有重要貿易夥伴建立好的關係，讓企業界能出口、投資，相信多數情況，台灣都可面對處理。