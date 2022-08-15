台灣離岸風電歷史性時刻！興達海基「正港」MIT製造管架式水下基礎　將運往沃旭大彰化風場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）沃旭能源14日透過官方臉書表示，與興達海基攜手製造六座「正港」百分百台灣在地製造的管架式水下基礎，預計分兩批次運往大彰化東南及西南第一階段離岸風場，由重件安裝船進行安裝；這是台灣離岸風電的里程碑，同時展現台灣已具備水下基礎生產和組裝的技術基礎。

沃旭能源表示，從與興達海基簽約至今，三年間投入來自歐洲總部和亞太團隊的資源，挹注的人力時間累積超過15萬工時，傾全力協助興達海基完成水下基礎生產。在最後階段，沃旭也出資協助整平及清理興達港航道與迴船池，確保重件運輸船能夠順利進出。

沃旭能源提及，這六座水下基礎像是台灣離岸風電產業發展的縮影。沃旭團隊、水下基礎一級供應商興達海基、超過22家台灣下游供應鏈夥伴、中央及地方政府，都在過程中付出努力。一起從無到有建立離岸風電大型鋼構零組件在地生產能力，共同克服港區水深挑戰，與在地夥伴溝通合作，最終完成國產水下基礎生產，並即將順利運至海上安裝。14日的出航是沃旭能源再次和台灣夥伴攜手努力的成果。

沃旭能源說，這六座水下基礎不只是興達海基的成功，也是台灣離岸風電的里程碑，展現台灣已具備水下基礎生產和組裝的技術基礎。他們並期待接下來台灣供應商持續複製成功經驗，實現連續生產及提升製造效率，不只放眼於國內市場，更能具備區域及世界的競爭力。

沃旭能源說明，大彰化東南及西南第一階段離岸風場的管架式水下基礎因應台灣氣候與海床狀況而量身打造，巨大的鋼鐵結構每座重量約1200公噸、高度約70至80公尺(相當於20至30層樓)，包含上千個大小零組件，從節點、斜撐、基腳、平台、爬梯、轉接段法蘭，全都是興達海基與下游供應商在台生產。

興達海基透過與沃旭緊密的合作與學習，在過去三年中逐步建立提升焊接及製造技術，落實國際離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生標準，確保這些水下基礎在未來30年能夠穩固豎立在台灣海峽。

沃旭能源亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)、沃旭能源台灣總經理汪欣潔、中國鋼鐵總經理王錫欽、興達海洋基礎董事長謝榮淵、總經理呂武雄、金屬工業研究發展中心董事長林仁益等，14日都特地參訪高雄興達港，見證台灣離岸風電水下基礎發展的歷史性時刻。