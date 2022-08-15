泰國通報情資　台灣跨部會救出柬埔寨打工遭轉賣9名台人

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海外求職陷阱宣導專區 (外交部)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，刑事局結合外交部及泰國政府跨國救援昨(14日) 晚接回9人，刑事局表示，後續由地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並通報各社政機關提供照護。

在外交部的協助下，有6男3女共9人，年齡介於23歲到42歲，搭乘中華航空CI-836班機從泰國曼谷返台，班機在晚間9時55分抵達桃園國際機場，在刑事局安排下，將先前往航警局進行偵詢，再依照規定進行居家隔離。

民視新聞報導, 駐泰國代表處8月14日接獲泰國政府通報得知，我國籍人士集體於柬埔寨首都金邊從事電信詐欺，犯罪集團成員及被挾持國人將於同日上午搭乘吳哥航空班機抵達曼谷，再由陸路或轉機前往泰緬邊境續從事電信詐欺。由於他們行為疑涉及人口販運，因此駐泰代表處緊急派同仁至機場並協調泰國移民局聯手查獲12人團體。

中央社引述目前在柬埔寨從事金融工作的張先生，在完成報到手續後接受媒體聯訪，他呼籲年輕人要注意，詐騙集團都是騙一些比較沒有社會經驗的人，真的要前往柬埔寨工作，的確是要挑一些比較有聽過的、上市的公司應徵，是比較安全的選擇，一些薪水明顯過高的最好不要相信。

此外警政署刑事警察局副局長黃家琦接受媒體聯訪表示，外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國，疑似為人口販運案件，立即通報台灣駐泰代表處派員共同查證，發現其中3人是向警方報案遭人口販運的被害人，立即協請泰國政府協助處理。

黃家琦說，經過泰國政府調查，12人中初步人口販運鑑定有9人為被害人，其他3人為非被害人先行留置泰國，並進行後續處理。泰國政府與台灣駐泰代表處隨即啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制，安排9名國人返台，這9名「人口販運被害人待鑒別人」，後續由桃園地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並通報各社政機關提供照護。

刑事局晚間發布新聞稿表示，柬埔寨打工詐騙事件頻傳，外交部與警政署已受理340名國人求助，政府已成立政院層級專案小組，由相關單位合作，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向執行，更在桃園機場關懷國人出境宣導，從7月26日起已於機場勸阻26名國人前往。

四大面向執行方面, 刑事局說明:

首先，在預防及勸阻面向，由各部會結合新世代打擊詐欺策略行動綱領、以及青春專案向大眾加強宣導，更在機場國門關懷國人出境宣導，自7月26日起已於機場勸阻26名國人前往。

刑事局表示，警政署近日針對出境居留柬埔寨4000多名國人進行勤務區訪查，已清查出近百件尚未報案的被害案件。

其次，在救援、究辦方面，在境外由警政署、移民署及外交部組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門報案資訊，並配合駐外館處指導援救在境外遭困國人，已協助逾60人返國。

刑事局指出，法務部高檢署已召集各地檢察署，針對已由地檢署指揮偵辦30餘件案件整合偵查，目前破獲6件14人，其中羈押10人，目前正溯源偵查中，務必在最短時間內掃蕩人口販運集團。

在加緊國際合作管道方面，刑事局表示，國內已蒐集相關國人被害情形，並向世界各反人口販運組織及國家通報，以保護國人安全。

警政署呼籲，民眾透過網路求職或網友邀約前往高風險地區時，應更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇。