〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」

2023年基本工資調漲5%還有機會嗎？ 美國眾議院長裴洛西訪台事件後對經濟造成的影響， 目前已成為工商界及勞工團體的拉鋸對戰，結果9月底即將見分曉。 但最近另一熱議話題就是柬埔寨淘金夢碎案例頻傳， 而台灣年輕人一窩蜂想前往淘金， 不就是台灣長期過低薪資待遇所造成的嗎？

總統蔡英文6月喊出2023年基本工資繼續調漲，勞動部長許銘春 7月也說國內物價驚驚漲，外食大漲7%，認為明年5%調薪企業應 該可以接受。裴洛西訪台引發中國一連串對台經濟制裁， 工商大老已紛紛跳出來說下半年經濟「不會好」！ 不少企業界又提薪資該凍漲，明年5%調薪會不會又變成一場空呢？

包括商總主席賴正鎰及三三會理事長林伯豐都指出， 中國對台實施軍演，會導致外資將台灣視為高風險地區， 嚴重影響來台投資意願，甚至可能導致能源供需出問題， 而對岸又封鎖台灣多項產品出口，下半年台灣經濟根本就好不起來。

但根據主計處最新公布數據，預測今年第3、4季經濟成長率(yo y)分別為4.71％及3.53％。合併第1、2季統計狀況， 預估全年經濟成長率3.76％，較今年5月預測的3.91％， 僅下修0.15個百分點，但在物價方面，預測全年物價指數CPI 上漲2.92％，較先前預估上修0.25個百分點。

這是主計處上周五(12日)才公布的最新數字， 以這個最新預估來看，下半年的景氣並不如工商界預測的如此不好， 況且中國對台軍演也已經暫告一段落， 如果再以台灣經濟不好為藉口來壓低明年基本工資的調漲， 理由似乎有點太牽強了。

台灣產業最大的競爭對手南韓的勞動部，8月5日正式宣布20 23年勞工時薪調漲 5% 至 9,620 韓元 (約新台幣 222 元)。如果以每月工作 209 個小時計算， 南韓勞工明年度每月基本工資為201萬580 韓元(約新台 幣 4萬6,425 元)，最多將有 340 萬名勞工受惠。

再以日本來看，根據日本經濟新聞社彙整的2022年薪資動向調查 顯示，因企業業績自疫情中呈現復甦、獲利紛紛創新高， 提振今年日本企業平均薪資增幅衝破2%、來到2.28%， 增幅較前一年(2021年)擴大0.48個百分點，為4年來首度 呈現擴大、加薪幅度已創近4年來(2018年以來)新高。

日本每年薪資調幅不像南韓及台灣高， 主要是日本的企業大都採取終生制為主， 在日本企業裡工作只要不犯大錯，幾乎不可能被解僱， 也就是在終身僱傭制下，在實質上獲得報酬的情況下， 企業也會抵制增加工資，勞工也安於工作保障。

根據國外一家人力仲介公司以台灣勞工市場做過的分析， 台灣勞工市場勞動力估計有 1,150 萬人，主要分布在農業、 工業和服務業， 而台灣員工在一個工作場所平均工作的時間大概為六年。

意即，台灣長期以來處於低薪階段， 勞工在同一工作場所工作時間並不長， 薪水多寡才是決定勞工忠誠度主要考量。如今畢業季剛過， 許多大學新鮮人已投入職場，網路上有網友就提到職場現況， 表示現在有很多企業都只開25K的薪水，然後要求做到50K的工 作，結果讓很多年經人對未來充滿失望。

薪資增幅跟不上通膨，這可能已經是民眾普遍的認知， 台灣又長期處於低薪環境，年輕人為何甘冒生命風險， 也要前往國外追求淘金美夢就不難想像了。柬埔寨淘金夢變調案例頻傳， 台灣長期低薪環境事實的確應該好好檢討。

勞動部長許銘春7月才說5%調薪企業應該可以接受， 這個照顧勞工實質生活的承諾能否實現？ 就是檢視政府態度最好的方式之一。