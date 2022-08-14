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（更新）台海緊張之際美國訪團來台 府方：展現支持

AIT進一步指出，訪團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/14 20:52
美國參院外交委員會亞太小組主席艾德馬基率跨黨派國會訪團於今（14）日晚間抵台。（圖／美聯社）

美國參院外交委員會亞太小組主席艾德馬基率跨黨派國會訪團於今（14）日晚間抵台。（圖／美聯社）

更新時間：2022-08-14 20:52

更新時間：2022-08-14 20:40

（台灣新聞／張雅鈞 台北報導）美國在台協會（AIT）稍早公布美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於8月14日至15日率團來台灣訪問，外交部與總統府雙雙證實。訪團明日將晉見總統蔡英文，總統府發言人張惇涵表示，訪團在中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際來台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定決心。

外交部常務次長俞大㵢於本（8）月14日下午代表我國政府前往迎接馬基主席，訪團其他成員分別為：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS），全團共5位國會議員。外交部對馬基主席率領兩院跨黨派國會議員訪台表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

總統府發言人張惇涵則指出，總統蔡英文15日上午在總統府接見訪問團；基於台美雙方協調默契，將於會後發布新聞資訊。他另指出此次訪團成員不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

張惇涵指出，時值中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定的決心。

張惇涵表示，期盼透過這次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注的議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。

馬基主席於1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持《台灣關係法》，為目前美國國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本（117）屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等；另並於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於我國政府部門實習的學人計畫。

發布時間：2022-08-14 20:14

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）裴洛西訪台不滿兩週，今（14）日晚間美國國會訪團低調抵台。美國在台協會（AIT）台北辦事處宣布，跨黨派參、眾議院訪團共有5位成員，訪團預計停留至明日，訪台期間將聚焦美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷等議題。

美國在台協（AIT）台北辦事處晚間公布，美國國會訪團共5位成員，包括美國參院外交委員會亞太小組主席艾德馬基（Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州）、眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州）、眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州）、眾議員唐‧貝耶（Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州）及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）。

AIT進一步指出，訪團預計停留台灣至15日，此行為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

根據即時航班觀測網站FlightAware，航班呼號「SPAR11」的波音C-40C機型運輸專機，下午17點07分（台北時間16點07分）自日本東京福生市起飛，於台北時間18點53分抵達台北松山機場。

（更新）台海緊張之際美國訪團來台 府方：展現支持(圖／翻攝自FlightAware

《鏡新聞》透露，訪團此行將晉見總統蔡英文，拜訪立法院、外交部、國防委員會，並將與經濟部、國防安全研究院人士餐敘交流，並於明日下午快閃離台。台灣外交部目前尚未有相關訊息公布。
美國訪團
馬基（Ed Markey）

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