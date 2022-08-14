美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美中交惡，美國商務部將於本（8）月15日實施新技術管制，其中3奈米以下EDA軟體禁令意在阻撓中國先進製程有所突破。中國坦言若美國全面封禁，中國逾2千多家IC設計企業「會倒一半或成為垃圾」，連帶中國EDA廠商也會丟失大半客戶。

中央社報導，美國新一波技術管制涵蓋金剛石、氧化鎵（Ga2O3）兩項半導體材料、用於GAAFET架構的半導體EDA（Electronics Design Automation）軟體、用於燃氣渦輪發動機的壓力增益燃燒技術。其中以涵蓋功能設計、佈線、驗證等環節的關鍵EDA軟體的管制最讓中國難受。

中媒指出，GAAFET架構被行業視為取代目前先進製程所採用的FinFET的下一代技術。該架構具備更好的靜電特性，在尺寸相同的情況下，可以達到更高的頻率，功耗也更低，因此被視為通向2奈米的關鍵。三星已經在其3奈米製程上採用GAAFET，而英特爾、台積電也將在下一代2奈米製程採用該架構。

美國此番限制用於3奈米以下先進晶片設計的EDA軟體出口中國，無疑正中紅心，扼住中國晶片設計廠商發展3奈米及以下先進製程的道路。因中國國內EDA市場長期被外資三巨頭佔據，以2020年中國EDA市場收入規模計，新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）和西門子（Siemens EDA）市場份額合計逾7成7。

中國半導體媒體表示，倘若美國全面封禁EDA，中國近2千家的晶片設計廠商，「一大半會死掉或者成為垃圾」，因為新產品難以繼續開發。中國國產EDA廠商也將更為艱難，「客戶都死了大半」，遑論收入與資金支持研發。

該評論進一步指出，國外EDA廠商發展數十年，透過不斷研發和併購發展到了今天，中國國產EDA差距甚大，這不是幾年時間就能追趕上。「美國禁3奈米還是5奈米重要嗎？態度難道不是最重要的嗎？我們需要認清自己。」