台北遠東香格里拉 中秋食宿雙享

台北遠東香格里拉搶攻中秋連假出遊聚餐商機，住房、餐飲雙管齊下，特別推出「中秋饗月」住房專案，每晚只需5,050元起（原價9,168元），豪享舒適寬敞的客房、豐盛早餐、兩杯無酒精迎賓飲品、連年獲獎的香宮招牌「金沙．奶黃」月餅禮盒，還可使用戶外景觀泳池等休閒設施，體驗美好奢華的中秋假期。呼應中秋烤肉傳統，今年飯店還將於9月10日推出「中秋池畔烤肉派對」，每位1,800元，盡享豐富的自助式池畔派對，包含精選小食、沙拉、湯品、炭烤海陸佳餚、甜點以及飲品吧，親友團聚相約池畔賞月、大口吃肉，歡度中秋美好時光。訂房請洽(02) 2376-3266；烤肉池畔派對購票請洽(02) 7700-3111。

中秋饗月住房專案

歡慶中秋佳節，台北遠東香格里拉特別推出「中秋饗月」住房專案，於9月1日至9月10日入住豪華客房、尊榮客房、101景觀尊榮客房、超豪華客房或101景觀超豪華客房，雙人每晚只要5,050元起（原價9,168元），住房包含豐盛自助式早餐、香宮限量「金沙．奶黃」月餅乙盒 (價值1,088元)、於大廳茶軒或李白居享兩杯無酒精迎賓飲品。台北遠東香格里拉每間客房皆備大型景觀窗，盡享城市美景，還可使用設備完善的健身設施、自在暢游戶外景觀泳池。

入住此方案，飯店還將加贈應景的香宮招牌「金沙．奶黃」月餅，屢獲媒體評鑑讚賞，是年年回購之冠。點心主廚特別選用屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒後，入烤箱烘烤後，隨即切碎與鮮奶、椰奶粉、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等蒸製的內餡融合，呈現濃郁的鹹甜滋味，令人回味再三。此外，房客還可享位於飯店40樓資生堂頂級Qi Shiseido Salon and Spa療程85折優惠，秉持日式細膩的按摩手法，讓人忘卻塵囂，舒緩放鬆，身心靈也跟著煥然一新。

中秋池畔烤肉派對

台北遠東香格里拉今年特別於七樓的夏季戶外泳池畔舉辦「中秋池畔烤肉派對」，中秋節當晚9月10日下午5點至晚間8點，成人每位1,800元，6-12歲孩童900元，未滿6歲孩童免費，以上均含無限暢飲精選紅白酒、啤酒、軟性飲品以及琳瑯滿目的自助式餐點，經典小食包含炸薯條、炸墨西哥玉米脆餅，沙拉前菜區有培根凱薩沙拉、藜麥玉米沙拉等，湯品則是松露南瓜濃湯搭配各式手工麵包，熱食區供應炸雞翅、法式迷你鹹派，海陸炭烤區則有現做BBQ牛肉堡、炸魚漢堡、碳烤豬肉腸堡、炭烤羊肉串、香料雞腿、烤蔬菜等，繽紛甜點區包含紐約起司蛋糕、威尼斯提拉米蘇、長崎蛋糕、百香果奶酪、季節水果等。趁著中秋美好月夜，與家人好友歡樂團聚，共享佳節必備炭烤美食，還可悠閒戲水、自在暢飲，熱鬧溫馨過佳節。