「再教育」台灣人？ 資深中國媒體人：凸顯專制政權暴力

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）台海情勢因美國眾議院議長裴洛西訪台驟升，中國外交官近日宣稱若統一台灣要進行「再教育」的言論引爆輿論譴責，中國資深媒體人長平評論認為「再教育」背後正是專制政權暴力，中共更堂而皇之將洗腦教育扭曲為「國際慣例」，香港已然如此，台灣又待如何？

中國駐法大使盧沙野於裴洛西訪台之際受外媒採訪表示，若統一台灣，要進行「再教育」，讓台灣人變回愛國分子、再度支持統一。「再教育」一詞震驚歐洲各界，引起撻伐無數。

南方周刊前副總編輯長平13日於德國之聲發表評論指出， 中共選在裴洛西訪台後軍演，然據民調顯示，每次共軍軍演恫嚇都大幅抬升台灣民眾對中國的反感。

至於中共宣稱台灣人渴望回歸祖國懷抱如何自圓其說？長平認為，盧沙野說出了中共黨內心照不宣的計畫，即統一台灣後「要進行一次再教育」，而盧沙野本人並不將「再教育」視為負面詞彙。

長平指出，「再教育」一詞令人毛骨悚然，讓人想到納粹時期的德國、史達林治下的蘇聯以及毛澤東時代的中國。而中國關押百萬維吾爾人以及穆斯林的新疆「再教育營」更是惡名昭彰。

常平表示，六四之後，中共宣傳要義為「去正義化教育」，即以自由民主國家同樣「也」有貪腐、貧窮、洗腦教育，自由民主可以洗腦，為何專制極權不能？2012年，中國於更在香港推行「德育及國民教育」，時任中聯辦宣傳文體部部長郝鐵川更坦承表示國民教育就是洗腦教育，並稱觀之美、法，必要洗腦是「國際慣例」。然而，所謂的國際慣例，帶來百萬市民街頭抗議、「雨傘運動」和「反送中運動」的結果。

香港實施國安法後，民主自由各方面崩塌，當地卻出現「洗腦教育」的成功民調，即港人對香港與中國當局好感度較半年前上升28％，對中國政府好感更創下13年新高；而對台灣當局好感下降8%，對美、英、法、澳、日政府的好感度則全面下滑，多數創下冰點。

長平表示，「再教育」可能透過修訂教材、控制媒體、審查言論來實現，而隱藏在背後的正是專制政權暴力。由此可以想見中國若統一台灣之後的「再教育」將如何進行。