歐洲連月乾旱致河川水位再創新低　航運、能源供給陷中斷危機

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）連月的破紀錄高溫加上異常乾燥的冬季與春季，嚴重的乾旱正侵襲歐洲，多處的主要河流不只水位低了很多，更面臨河川水量不足所造成的航運中斷、無水灌溉等窘境。

歐盟委員會（EC）聯合研究中心（Joint Research Centre）的Andrea Toreti指出，據統計顯示，2018年的旱災是過去500年最嚴重的一次，不過這次的旱災還沒有結束，目前還無法評估到底會造成多嚴重的後果，但預估今（2022）年情況應該會更糟。

過去兩個月內，西歐、中歐與南歐地區幾乎沒有什麼降雨，而未來的三個月內，持續乾燥的可能性仍非常高，如果沒有適當的配套措施，北歐與南歐地區的乾旱強度與頻率還會繼續惡化，並衝擊各個領域的運作。

舉例來說，歐洲重要的河運大動脈萊茵河的水位持續下降，美茵茲下游50公里處用於觀察航運能力的考布（Kaub）水位標已降至40釐米的低水位警戒線，德國聯邦水利所(The Federal Institute of Hydrology)警告，未來幾天內水位可能會跌至30釐米線。

吃水較深的大型貨輪已無法通行部分區段，德國重要的物流運輸公司Contargo已於周五宣布，因不符成本效益，將暫停萊茵河上大部分的河運作業，其他航運公司也做出了差不多的決定，整體的燃油、煤炭等能源物資輸送效能已經下降至25%，這將讓已受俄烏戰爭影響的能源供應更加吃緊。

同樣受影響的還有法國的羅亞爾河，該河提供了法國核電廠重要的冷卻水，由於法國國內對於排放冷卻水入河造成的升溫有嚴格的規範，如果河水減少讓水更容易升溫，將迫使供應法國70%電力的部分核電廠停止運作，而在能源短缺的情況下，法國當局上周才暫時允許5間電廠無視升溫規範繼續運作。

除此之外，義大利最長的河流波河與挪威的水力發電狀況也受到影響，挪威當局指出，如果水量持續減少，未來可能將被迫減少對外輸出電力。