全球先河！ 蘇格蘭提供女性免費生理用品 消除月經貧窮

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)獨步全球!蘇格蘭2020年立法通過保障女性免費獲得生理期用品的權利,該國政府今(14)日宣告,明起公家機構依法應免費提供生理期用品給所有女性。有需求者還可透過手機應用程式來找到附近的供應點。

《德國之聲》報導,蘇格蘭議會於2020年11月全票通過「生理期用品法」(Period Products Bill),規定公家機關需免費向有需求者提供免費生理期用品,包含各級學校、學院和大學等機構。

當時,蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)讚揚該項「開創性立法」,並表示這對婦女及女孩相當重要。

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY