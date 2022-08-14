全球先河！ 蘇格蘭提供女性免費生理用品 消除月經貧窮

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）獨步全球！蘇格蘭2020年立法通過保障女性免費獲得生理期用品的權利，該國政府今（14）日宣告，明起公家機構依法應免費提供生理期用品給所有女性。有需求者還可透過手機應用程式來找到附近的供應點。

《德國之聲》報導，蘇格蘭議會於2020年11月全票通過「生理期用品法」（Period Products Bill），規定公家機關需免費向有需求者提供免費生理期用品，包含各級學校、學院和大學等機構。

當時，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）讚揚該項「開創性立法」，並表示這對婦女及女孩相當重要。

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

今日，蘇格蘭政府發布聲明指出，議會和教育機構須依法無償提供生理用品。社會正義部長羅比森（Shona Robison）表示，由於生活成本危機，人們目前被迫做出「艱難的選擇」，「免費提供生理期用品是平等與尊嚴的基礎，並消除取得相關用品的財力負擔。」

不僅如此，各部會首長有法律責任，確保人人都可取得這些衛生用品。至於該國成為世界上首個採取此一行動的政府，羅比森強調「相當自豪」。

蘇格蘭學生已可以獲得免費生理期用品，但這項立法讓各部會首長有法律責任，確保所有人都可取得相關用品。

除此之外，報導指出，政府還提供雇主補助成立月經教育網站，以及改善學校的月經健康資源，並展開反污名化運動。

需要免費月經產品的人，可透過PickupMyPeriod手機應用程式來找到最近的供應地點，該應用程式是由該國政府所支持的社會企業「Hey Girls」推出。