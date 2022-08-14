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全球先河！ 蘇格蘭提供女性免費生理用品 消除月經貧窮

政府更與社會企業合作，有需求者可透過手機應用程式搜尋免費生理用品供應點。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/14 15:43
蘇格蘭獨步全球，境內公家機構於明（15）日開始向所有女性免費提供生理用品。(圖／Pexels)

蘇格蘭獨步全球，境內公家機構於明（15）日開始向所有女性免費提供生理用品。(圖／Pexels)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）獨步全球！蘇格蘭2020年立法通過保障女性免費獲得生理期用品的權利，該國政府今（14）日宣告，明起公家機構依法應免費提供生理期用品給所有女性。有需求者還可透過手機應用程式來找到附近的供應點。

德國之聲》報導，蘇格蘭議會於2020年11月全票通過「生理期用品法」（Period Products Bill），規定公家機關需免費向有需求者提供免費生理期用品，包含各級學校、學院和大學等機構。

當時，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）讚揚該項「開創性立法」，並表示這對婦女及女孩相當重要。

今日，蘇格蘭政府發布聲明指出，議會和教育機構須依法無償提供生理用品。社會正義部長羅比森（Shona Robison）表示，由於生活成本危機，人們目前被迫做出「艱難的選擇」，「免費提供生理期用品是平等與尊嚴的基礎，並消除取得相關用品的財力負擔。」

不僅如此，各部會首長有法律責任，確保人人都可取得這些衛生用品。至於該國成為世界上首個採取此一行動的政府，羅比森強調「相當自豪」。

蘇格蘭學生已可以獲得免費生理期用品，但這項立法讓各部會首長有法律責任，確保所有人都可取得相關用品。

除此之外，報導指出，政府還提供雇主補助成立月經教育網站，以及改善學校的月經健康資源，並展開反污名化運動。

需要免費月經產品的人，可透過PickupMyPeriod手機應用程式來找到最近的供應地點，該應用程式是由該國政府所支持的社會企業「Hey Girls」推出。
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