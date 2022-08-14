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8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/14 14:28
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增21,092例COVID-19確定病例，分別為20,802例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,802例本土病例，為9,572例男性，11,220例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(4,312例)，臺中市(2,473例)，臺北市(2,432例)，桃園市(2,324例)，高雄市(1,731例)，臺南市(1,394例)。

中重症個案則增1例兒童MIS-C個案，為10歲男童，無慢性病史。個案6月2日曾接種一劑疫苗，6月8日快篩陽性確診。8月1日起陸續出現發燒、腹痛全身紅疹、雙眼結膜炎等症狀，8月2日赴急診就醫，研判為MIS-C收治於一般病房。使用免疫球蛋白、類固醇治療後病況好轉，於8月8日出院。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至8月11日，死亡日期介於6月3日至8月11日。

8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為167例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(7例)，美國(6例)，泰國及越南(各5例)，法國(3例)、印尼及馬來西亞(各2例)，英國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、韓國、孟加拉國、菲律賓及德國(各1例)移入，另253例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,888,840例確診，分別為23,316例境外移入，4,865,470例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,435例COVID-19死亡病例，其中9,420例本土，另15例為境外移入。
新冠肺炎
MIS-C

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更新時間 : 2022-08-14 15:25 GMT+08:00

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