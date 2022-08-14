轉傳政府花錢遊說裴洛西台 男子遭移送法辦

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西月初訪台，網傳台灣政府花費9400萬元遊說裴洛西被外交部證實為不實訊息，仍有民眾未經查證張貼至社群平台，台中市警方今（14）日表示查獲貼文的林姓男子到案，依違反社會秩序維護法移送台中地方法院簡易庭。

中央社報導，台中市警察局刑事警察大隊指出，外交部5日已就網友於踢踢實業坊（PTT）張貼我國政府花費新台幣9400萬元聘用美國公關公司遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台」一文做澄清，表明網傳公關公司文件資料為假造圖片，包括表格內容及負責人的簽名均是偽造。然而仍有民眾未經查證，就將不實訊息張貼至社群平台。

警方說明，林姓男子於社群平台貼文並附圖片稱「美國司法部網站資料顯示政府在2018至2022期間，共花300多萬美金（9400萬台幣）遊說裴洛西」，未先查證美國司法部網站及外交部公布訊息，事後遭網友截圖檢舉，涉嫌散布不實訊息。

警方進一步表示，林男到案後指稱，因認為該訊息重要，應讓大家知曉，當下並未另行查證，也不知這樣的行為涉及刑責，並非惡意散播，也未曾料到會被截圖檢舉，相當後悔。

警方依違反社會秩序維護法將林男移送台中地方法院簡易庭，根據社維法規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

警方呼籲，針對來源不明、未經證實的訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，可透過政府各主管機關公開資訊、新聞或澄清專區，或直接致電查證，避免一時不慎而觸法。