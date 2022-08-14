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【1年內上百人遭誘拐】嚴防柬埔寨求職詐騙陷阱　台灣外交部設置「海外求職陷阱宣導專區」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/14 12:04
外交部「全球資訊網」設置的「海外求職陷阱宣導專區」已於12日上線。（截圖自外交部官網）

外交部「全球資訊網」設置的「海外求職陷阱宣導專區」已於12日上線。（截圖自外交部官網）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）為避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，外交部「全球資訊網」設置的「海外求職陷阱宣導專區」已於12日上線。專區彙集外交部及相關主政機關的新聞稿及說明、近年實際案例、諮詢求助聯絡資料等，期盼增進國人對跨國詐騙手法的警覺，強化自我保護意識，高度嚴防海外求職陷阱。

外交部表示，「海外求職陷阱宣導專區」結合網路求職、博弈輪盤、手機與錢財、警示號誌等圖像，提醒國人切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，可能遭到護照被扣、行動受限、金錢損失、暴力威脅等。專區另結合內政部警政署刑事警察局、勞動部等相關機關及駐外館處的諮詢與求助聯絡資訊。

「專區」也彙整自今年初以來，透過發布新聞稿、例行新聞說明會、臉書專文等多重方式，呼籲國人慎防落入海外求職詐騙陷阱，並提供近年發生在東南亞、中東、非洲及歐洲地區的案例態樣，歡迎民眾參考。

據統計，駐胡志明市辦事處自去（110）年6月21日至今（111）年8月10日止，共計有222名國人陳情遭誘騙前往柬埔寨工作後，遭到限制人身自由的案件，其中51人已經返國。

另外，依據駐緬甸代表處統計，自今年4月13日至8月5日止，國人陳情赴緬甸落入工作陷阱者計有40人，其中7人已經返國。
詐騙
外交部
柬埔寨

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