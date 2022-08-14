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林智堅論文抄襲案　台大學生組織：無法接受剽竊　四大問題盼台灣學術界共同思考

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/14 10:43
針對近日論文抄襲爭議，台灣大學學生會、研究生協會發布共同聲明。（圖／台北旅遊網）

針對近日論文抄襲爭議，台灣大學學生會、研究生協會發布共同聲明。（圖／台北旅遊網）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）民進黨前桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，9日遭台大認定抄襲並撤銷碩士學位。對此，台灣大學學生會、研究生協會發布共同聲明，我們絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為，針對近日爭議個案，初步盤點出因此案所延伸出的四大問題，盼台灣學術界共同思考。

台大學生會、研協會13日晚間針對學術倫理事件發表4點共同聲明，首先提及遵守學術倫理是我們秉持的信念，也是基本要求，我們絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為，也並無逃避回應此事。針對近日爭議個案，我們要重申尊重學倫會運作及當事人行政救濟程序的立場，同時深刻思考如何制度性地預防類似爭議發生。這不只是台大的問題，也是台灣學術界該共同思考的問題。

聲明稿中提到，就台灣情況而言，指導教授原本就負有監督、引導學生研究、完成學位論文的責任。然而當研究生被認定抄襲、學位遭撤銷後，在台大既有規範下指導教授無須直接負起任何責任。

我們認為，論文品質與學術倫理需要學生與指導教授共同來維護，當發生學術倫理爭議事件時，應一併針對指導過程與方法進行調查，釐清指導教授在爭議事件中所扮演的角色，以最高標準檢視學術殿堂中的「指導人」。至於指導教授具體應負起之「責任」為何，如何進行調查？我們認為均有討論空間，但應該朝此原則方向思考。

聲明提到的第2點，研究生與指導教授之間進行良好的學術互動，從而使研究生撰寫學位碩士論文作為學術工作的成果，是研究所階段重要的學術訓練。但現況是教授在指導學生外，還需身兼研究、教學等事務。當時間有限，升等制度僅強調研究，而教授又必須指導多位學生及一定開課時數時，即可能導致教學或指導品質下降，對教授、學生是雙輸的結果。

我們認為應落實多元升等指標，納入研究之外的工作成果，積極肯定教授在教學與指導上的付出，從結構問題上確保教學、指導與研究品質兼容的方式。

台灣大學學生會、研究生協會說，我們絕非鼓吹「不做研究也能取得學位」之風氣，但台灣社會應重新反思不同學位的意義，對於終身學習、實務訓練或技術培養之目的都應有更彈性的作法，從根本建立符合需求與目的之學習環境與畢業條件，無須全面要求如在職進修、EMBA均須完成一般研究型論文。當然，其取得學位之證明亦須與一般研究型碩士有所區分。

最後第4點呼籲，目前在〈國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點〉中要求學術倫理審定會的委員名單應予保密，審定的過程也應以秘密方式為之。我們尊重審定過程保密以達保護審查委員、做出客觀公平的審定結果，但對於未明文要求保密之事項，皆應以事後完整公開為原則。具體而言，至少應將審定結果報告書、討論過程之書面資料等文書於審定後公開，以昭公評。

聲明稿最後提及，以上所談及的問題，將是本屆學生會與研協會研擬改革的方向，我們也希望今日過後，社會各界對於學術倫理的重視及相關制度的檢討不退燒，仍能持續焦點及投入社會資源於此，實實在在的營造美麗的高教環境。
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林智堅

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