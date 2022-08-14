台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）年底台北市長選戰呈現「三腳督」！根據《網路溫度計》民調中心13日公布最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中、現任台北副市長黃珊珊三人的支持度最大差距不到4%；好感度部分，則是蔣萬安、黃珊珊領先。

根據最新民調顯示，蔣萬安支持度28.3%居冠，陳時中26.4%居次，黃珊珊24.4%則第三，不過三人支持度最大差距僅3.9%，可說是競爭相當激烈。

好感度方面，蔣萬安、黃珊珊各拿56分，陳時中僅49分相對較低。

針對各選區分析比較，蔣萬安在藍營票倉松山信義區、大安文山區支持度較其他2位候選人高，分別得到38.6%和34.7%；陳時中則在綠營較優勢的中山大同區，獲得32.5%支持，中正萬華區也有31.0%支持度；黃珊珊的優勢選區則在士林北投區，獲得29.6%支持度，過去曾任議員的選區內湖南港，也得到32.5%的領先支持度。

政黨支持度方面，國民黨的支持者有71.6%支持蔣萬安，19.1%支持黃珊珊；民進黨支持者有81.4%支持陳時中，8.9%支持黃珊珊；民眾黨支持者有72.3%支持黃珊珊，19.3%支持蔣萬安。

另外，2016年台北市長投國民黨候選人丁守中者，僅54.6%支持蔣萬安，25.4%轉而支持黃珊珊；投給柯文哲受訪者中，僅40.3%支持黃珊珊、21.4%轉向支持蔣萬安；上次投給民進黨候選人姚文智者，則有84.0%的選民支持陳時中。

本次民調由《網路溫度計》民調中心於7月30日至8月2日，以台北市內電話號碼為母體清冊，針對20歲以上台北市民進行「2022台北市長選情」電話調查，回收有效樣本數1,106份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95%以內。