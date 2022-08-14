〈投資理財〉全球自行車運動熱度不減 台灣自行車3雄2022業績可期

台股最近走勢逐漸趨穩，投資人可以利用現在大盤指數仍是低檔時刻，尋找優質標的，長期投資。尤其台灣素有自行車王國美譽，上市櫃自行車三雄巨大、美利達、明係，今年上半年業績表現都不錯，值得注意。

根據經濟部貿易局統計，去 ( 2021) 年台灣自行車整體出口值突破歷史新高，達到51.47億美元，年增39％，其中電動輔助自行車出口值13.144億美元，首度微幅超級整車（傳統自行車）出口值13.143億美元，並已連續4年維持雙位數成長，台灣已成為國際自行車市場的醒目新星。

巨大（9921）近年業績快速成長，去年每股獲利達15.81元，今年每股配息10元，雙創歷史新高。營業毛利率24.63%，營益率9.68%，資產報酬率2.36%，股東權益報酬率6.18%，每股淨值達74.4元，財務狀況良好。

巨大今年上半年每股獲利達9.66元，成績亮眼，第二季因受中國停工，以及人力、物流成本上升因素影響，單季獲利每股4.8元，較第一季及去年同期小幅下滑，但仍然表現不錯，單季合併營收達227.4億元，年增6.4%。

如以半年營收計算，今年上半年巨大營收達450.1億元，年增7.2%，亦創下歷年同期最佳紀錄。巨大上半年因高階自行車及電動輔助自行車零件短缺影響，供貨不及，銷售業績小幅成長。

目前歐美市場通路存貨已逐漸回穩，中低階存貨充足，但是高階產品仍然供不應求，2022年環法賽甫結束，可以看出自行車運動熱度不減，尤其能源價格走揚，環保意識抬頭，因此自行車產業仍然充滿商機，未來自行車運動仍然夯。

今年歐洲自行車大展提前到7月13日至7月17日，在德國法蘭克福舉行，巨大爭取保時捷E-Bike訂單，每輛單價新台幣20萬至30萬元，而巨大是自行車業龍頭，極有機會搶得商機，進軍歐洲高階自行車市場，值得期待。

美利達（9914) 去年每股獲利15.55元，今年每股配息8元，營業毛利率14.81％，營業利益率6.89%，資產報酬率6.28%，每股淨值65.91元，財務、業務表現均優。

受惠高級自行車及電動自行車需求暢旺及匯兌收益影響，美利達第2季營收88.09億元，年增20.8%，稅後淨利9.52億元，累計上半年營收169億元，稅後淨利21.87億元，再創同期新高，年增10.8%，每股獲利7.22元，替全年度業績表現，打下良好基礎。

今年7月份，美利達合併出貨12萬1982台，營收32.56億元，月增8.8%，累計前7月合併銷售77萬5665台，年增3.1%，合併營收201.96億元，年增10%，業績持續增溫。美利達預期今年下半年在全球供應鏈恢復，新冠肺炎疫情趨緩之下，出貨將保持暢旺，營運動能將勝於上半年。

今年3月31日甫上櫃的明係（6804) ，去年每股獲利1.85元，今年配息0.59元，營業毛利率11.81%，營業利益率5.89%，資產報酬率2.06%，股東權益報酬率5.16%，每股浄值32.01元，財務穩健。

值得注意的是明係今年業務快速成長，7月合併營收2.18億元，年增88.83%；6月營收2.32億元，年增72.75%；5月營收2.43億元，年增54.37%，累計1月至7月營收總計達14億1525萬餘元，年增率高達60.76%。今年上半年明係每股獲利已達2.76元，比去年全年度的1.85元還高，預料全年獲利成長幅度應該相當可觀。

明係專注中高階自行車生產，今年取得全球前3大自行車品牌之一新客戶的大量且長期訂單，今年第2季開始陸續出貨，另外歐美市場自行車與電動輔助自行車需求暢旺，今年市場出貨量可望持續攀升。

自從2018年開始，明係積極打造電動輔助自行車自動檢測設備，取代路測，符合歐美電動輔助自行車，組裝完成後，需進行路測的法規需求。電動輔助自行車營收佔比，亦從2018年的10.66%，成長到2021年的26.03%，成長15.37%，銷售區域主要在歐美地區，銷售比例高達95％。

台灣自行車三雄，產品已獲歐美先進國家肯定，各主要自行車公司，紛紛下單，委託代工，各工廠訂單滿手，產品供不應求，口碑甚佳，近年業務成長都相當可觀，今年預估亦應有不錯的成長幅度，而且股利持續增加，值得投資人注意，擇優在合適時機，長期投資。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★