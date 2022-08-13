《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？

（ 台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導 ) 因為寫了《魔鬼詩篇 (The Satanic Verses)》這部極具爭議性小說，印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）成為全球極端伊斯蘭份子追殺對象數十年，昨（12）日在紐約準備進行演講時，突然遭到一名衝上台的男子攻擊，傷勢嚴重，目前須靠呼吸器維持生命。

魯西迪接受非營利教育機構肖托夸機構（Chautauqua Institution）之邀，就他做為流亡作家在美國的經驗進行分享，不過在主持人介紹魯西迪時，突然有人衝上台舉刀攻擊他，雖然現場有人對他進行急救，且立刻用直升機將他送醫，但他的肝臟遭刺傷狀況不樂觀，且單眼可能失明，手部神經也受損。

警方很快確認了凶手身分，是來自紐澤西州的24歲男子馬塔爾（Hadi Matar），而雖然現階段無法確認他的行兇動機，外界揣測應該跟《魔鬼詩篇》有一定的關連。

《魔鬼詩篇》何年首度出版？

《魔鬼詩篇》是一本發行於1988年的小說，內容描述兩名奇蹟般自劫機事件中生還的印度裔伊斯蘭演員，其中一人自空中墜落時，化成了曾受真主之命向伊斯蘭先知穆罕默德降示《可蘭經》的大天使加百列，另一位則化為了魔鬼，並以此為基礎討論人的善惡與喪失信仰的過程。

事實上，《魔鬼詩篇》一詞並非魯西迪獨創，傳說先知穆罕默德在受到魔鬼欺騙後，將部分詩文誤認為真主的啟示收錄入《可蘭經》，其內容允許信徒向伊斯蘭教出現之前的三名阿拉伯地區神祇阿拉特（Al-lāt）、烏札（al-Uzza）與瑪納特（Manat）祈禱，嚴重違反了伊斯蘭教的一神教義，因此被稱作魔鬼詩篇。

加上當代研究可蘭經注學、聖訓的烏理瑪（伊斯蘭學者）認為先知是沒有道德缺陷，因此不會受到魔鬼蒙蔽，主流的伊斯蘭教研究多半以「尷尬準則」（criterion of embarrassment）為由，拒絕承認這些詩文的存在，這也因此掀起了，魯西迪是否褻瀆先知的論戰。

小說出版後，當時身為什葉派「大阿亞圖拉」（伊斯蘭教法研究學者的最高階級）的伊朗最高統治者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）1989年對其下達追殺令，並在魯西迪公開做出道歉後拒絕撤回，且表示「每個穆斯林也有責任盡一切所能，不惜犧牲性命和財產把他送進地獄」。

除了印度、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯等國直接禁止該書於國內發行外，全球的穆斯林也進行了多次抗議，小說的發行商收到炸彈威脅，在英國的書店也被炸彈攻擊，除此之外，日文版的譯者五十嵐一於1991年遇刺身亡，土耳其文、義大利文等文的譯者也遭到攻擊。

即使伊朗政府在1999年向英國政府保證絕對不會執行他們對魯西迪的威脅，全球各地伊斯蘭教徒的反魯西迪浪潮仍未落幕，甚至有伊朗當地的宗教基金會募得330美元的賞金，懸賞魯西迪的項上人頭，現任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）則於2019年坦言，該追殺令無法被撤回。

據知情者透露，魯西迪被迫逃亡後，一直將自己關在由防彈玻璃與監視攝影機武裝起來的住宅內，不過即使如此，似乎還是躲不掉被襲擊的命運。