假企業、政府官網詐騙橫行 台灣刑警局提醒三招免被詐

(台灣英文新聞/ 社會組綜合報導) 不少人近來收到假藉衛福部名義推出紓困補助方案的釣魚郵件，點擊申請網站紓困4.0及5.0連結網頁，輸入個資及銀行帳號後，瞬間遭連結至「街口支付」、「悠遊付」等電子支付扣款因此損失慘重，刑事警察局提醒民眾注意點開連結網址，以及注意三點，避免被詐。

新北市一名蘇姓小姐，上周收到一封來自衛生福利部電子郵件，內容載明「活動與辦法:各部會紓困4.0方案已啟動，本次紓困規模更加大，為緩解疫情影響產業及個人衝擊，第三波『紓困4.0精進升級』方案，疫情期間採線上辦理，下方點擊申請提交個人資料系統審查發放，最高一次核撥3萬元!申請入口:www.g.bigov.tw」，蘇女隨即點選該釣魚連結網址輸入個人資料及銀行帳號，卻遭對方惡意連結至街口支付進行扣款，一共從蘇女填輸信用卡帳戶扣款2筆，每筆4萬9,999元，後又收到信用卡公司通知交易自動扣款9萬9,998元訊息，才知誤點擊釣魚網址遭扣款詐騙。

再來是臺北市一名黃先生，在家使用筆電亦收到標題來自衛生福利部紓困5.0申請方案電子郵件，黃先生不疑有他點選釣魚連結網址https://www.e.skgov.twrup4bj4gp進入申請程序，填輸姓名、身分證號、入帳網路銀行帳號、密碼及手機收取驗證碼，惟5分鐘後黃先生收到銀行交易通知，才驚覺遭對方申請連結設定悠遊付帳號，並從黃先生網銀帳戶轉出2筆分別4萬9,999元交易款項，計遭詐騙扣款9萬9,998元。

刑警局指出，詐騙集團透過廣發手機釣魚簡訊及郵件，以假網頁誘使填寫個資後盜刷信用卡、電信小額付費或盜轉網路銀行，甚至植入惡意程式作為遊戲點數詐騙集團人頭；近來又以疫情時事之名假冒衛生福利部發送郵件，推出紓困方案並附上釣魚連結網址誘騙民眾點擊連結並填輸個資、帳戶及密碼，網址不僅結尾含有gov字樣，網頁還仿造衛福部官網，企圖以假亂真，進一步取得民眾信用卡及網銀帳號申請連結設定「街口支付」、「悠遊付」等電子支付進行扣款，當民眾收到信用卡盜刷及帳戶扣款資訊時才知遇上詐騙。

避詐三招:

務必確認是類訊息來源及網址真偽，政府機關網址為「.gov.tw」，並不會於「gov」前直接冠上其他英文或數字，亦可比對連結是否為官方網址或向客服查證，切勿點擊訊息中不明連結網址及輸入個資資訊。 如不慎點入釣魚網頁，務必立刻關閉網頁，不再做其他點擊動作，如曾在釣魚網頁輸入信用卡號或銀行帳號，請立即連繫發卡銀行確認交易狀況，並辦理停卡、換卡或帳戶止付。 定期做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼。

類似的詐騙手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打24小時反詐騙諮詢專線165查詢。