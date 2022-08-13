立陶宛交通及通訊部訪團來台中國宣布制裁 台灣外交部回擊「一派胡言」

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）台灣外交部13日譴責中國對立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台的無理制裁，是暴露其無視國際民主秩序規則的霸凌行徑，更下重話指中國的「立團竄訪台灣」說法是「一派胡言」。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7至11日率團訪問台灣，愛格涅政務次長率電動巴士企業代表訪台，強化航港海運、空運、5G應用、運輸智慧及電動車領域合作，並商議開闢定期航線，嘉惠兩國人民。

中國12日宣布對愛格涅政務次長實施制裁，另暫停與立陶宛的國際道路運輸合作。

台灣外交部回應，中國政府如此毫無理由根據，罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復，暴露其無視國際民主秩序規則的霸凌行徑。

台灣外交部還針對中國指愛格涅次長「竄訪」台灣是「惡劣挑釁行徑」，損害中國主權和領土完整等論述，批評是「一派胡言」。

立陶宛交通部長史固笛（Marius Skuodis）已於同日發文，嚴正指出中國政府制裁是非法行動，並強調將持續與台灣發展關係。

早在去年與台灣發展出更友好的關係前，對俄國深具戒心的立陶宛2021年5月就宣布退出中國與中東歐的合作機制（17+1合作），並呼籲其他歐盟國一起退出。事隔一年，拉脫維亞、愛沙尼亞外交部11日宣布跟進退出，僅存14個歐洲國家參與這個由北京主導的合作建設機制，而且可能還有更多國家退出。

經濟學人近期也報導，今年二月俄羅斯軍事入侵烏克蘭前，習近平與普丁共同發表的「友好關係無上限」宣言，已讓曾遭前蘇聯占領的東歐國家人民，對中國產生強烈不信任感，合作接連喊停。

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