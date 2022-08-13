中國「一帶一路」陷貧國於債務陷阱！多國向IMF求助 多項建設恐變爛尾

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國「一帶一路」外交政策推行多項跨國基礎建設，更大手筆借貸建設融資，但所費不貲的開發費用使他國面臨舉債危機，不少開發中國家如斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等背債千億，掉入債務陷阱外交，得向IMF求助。

綜合媒體報導，全球最貧窮的68國家在今年得還債528億美元（約合新台幣1兆5816億元），中國就佔了1/4，被外界質疑恐取代國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）成為國際最大的債權人。

今年中的斯里蘭卡破產危機被視為和「窮國大債主」中國有所相關，根據華爾街日報，在斯國外匯存底因龐大債務壓力開始減少時，不但沒有向IMF協商紓困，反而是向該國最大債權國——中國借錢，落得繼續舉債來償債下場，最終不敵債台高築以及通膨飛漲，國家經濟徹底崩塌。

根據外媒，中國對他國提供基礎建設援助的唯一條件是，必須由中國公司建造，這賦予了借方更大的獨立性，但中國卻可以更高的利率放貸，並縮短還款期。 中國還使用貸款作為施壓工具，換取自然資源或地緣政治利益。

不只斯國因一帶一路導致債務危機，根據世界銀行（World Bank）研究人員，中國約六成的對外貸款流向了目前面臨嚴重債務危機的國家。

自由時報指出，現在孟加拉同樣向IMF尋求貸款，成為最新一個尋求援助的南亞國家。孟加拉現在共尋求45億美元貸款，另外巴基斯坦同樣也積欠中國債務，金額高達184億美元，中國遂成為巴國最大債主。

此外，非洲尚比亞和衣索比亞也是中國貸款國，正在進行債務重整。其他包括肯亞、柬埔寨和寮國的外債也有高比例來自中國。

IMF與世界銀行強調永續借貸和程序透明，然而中國大手筆借貸建設融資，卻不夠透明的作風招致西方國家批評，特別是美國，它指控中國以借貸為名義搞「債務陷阱外交」。

諸多「一帶一路」建設合作國家現面臨舉債危機，紛紛向IMF求助，經濟學家不確定這些開發中國家是否能如期償還債務，擔憂這些跨國基礎建設恐成爛尾。

其實早在2020年，「亞洲最貧窮國家」寮國就已發生類似事件，該國向中國貸款建造 通連中國的鐵路「中寮鐵路」，不僅土地被掠奪，中國商人也愈來愈密集，且為建造鐵路，已有約5萬名中國工人進到寮國，使得寮國如同遭中國接管一樣，資金方面寮國當時也面臨龐大債務壓力。

中寮鐵路2021年開通後，綜合媒體報導，乘車不僅票價高昂，是否能讓寮國觀光受惠、增加農村收入也存疑，更讓寮國背負巨額債務。據世界銀行稱，寮國2020年總債務達到133億美元，佔GDP72%。