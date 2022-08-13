【智堅論文門】朱立倫：蔡英文為一人一黨私利對抗台大 應向台灣社會道歉

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）在台大宣布學倫會調查結果及校方決議撤銷林智堅碩士學位後，總統暨民進黨主席蔡英文仍力挺林智堅，要人民相信他的清白。蔡英文連月以來除了要求消滅黨內雜音「團結一致」，更在周四臉書推文「公然」質疑台大學倫會的結論，國民黨主席朱立倫表示，蔡英文沒有是非道德，應向台灣社會、台大道歉。

民進黨桃園市長候選人林智堅12日儘管宣布退選，但堅不認抄襲，還打溫情牌訴苦連日來委屈，為家人受到的壓力與煎熬感到心疼。

朱立倫12日在臉書上批評蔡英文：「台大是我國最高學府，是台灣國際聲譽的代表，任何人、任何政黨都不該污衊台大。蔡總統為了一人一黨之私利，竟想用黨政權力對抗台大，這是台灣社會絕不能接受的。所以我要正告蔡總統，妳錯了！請向台灣社會道歉，向台大道歉！」

朱立倫指出，這段期間「無數民進黨公職跟網軍側翼不斷攻擊維護道德標準、是非黑白的社會公正人士」、「抹紅要求民進黨跟蔡英文守護學術自由」的人士，民進黨更濫用司法資源來力挺林志堅，朱立倫要求蔡英文應向社會大眾致歉。

朱立倫也對於民進黨推出代打上場的人選表達遺憾，「難道以為大家都忘記了，他正是護航林智堅論文抄襲的最大共犯？毫無反省，毫無是非。」

朱呼籲選民，「這場仗還沒結束」，要繼續堅持是非道德與公平正義，「下架不適任的政客」。

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