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【禍福相倚】挪威海象日光浴萌樣爆紅　粉絲湧入壓力過大恐遭安樂死

爆紅不見得是好事，連動物界也一樣....

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/13 15:50
(圖片翻攝自Twitter用戶@TheStudent91) 

(圖片翻攝自Twitter用戶@TheStudent91) 

（ 台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導 ) 挪威奧斯陸峽灣 (Oslofjorden) 一隻海象弗蕾亞（Freya），因為時常攀爬到船隻上面進行日光浴，意外變成當地家喻戶曉的動物明星，然而，成名之後觀光客蜂擁而至，最後更可能面臨需要被安樂死的命運。

弗蕾亞最早在今（2022）年七月於挪威首都被發現，其名字來自於北歐神話中司長愛情、戰爭與魔法的女神，在有多人記錄到牠會攀上船隻做日光浴後，覺得新奇有趣的人們開始聚集到牠的出現地，之後透過社群網路的傳播，瞬間爆紅。

照片顯示，弗蕾亞周遭聚集了大批人潮，且很多人無視當局的警告靠得很近，還有父母帶著自己的小孩站在伸手就可以摸到的距離拍照，也有人藉由跳下水與弗蕾亞游泳來近距離接觸，還有人朝牠丟東西。

對於一隻野生的海象來說，人潮聚集會對牠造成很大的心理壓力，評估牠身心狀況的獸醫認為弗蕾亞的身心狀況正因壓力而惡化，牠也沒辦法獲得充分的休息，這不只不符動物福祉，還可能危及觀光客的生命安全。

事實上，雖然海象大多不會攻擊人類，類似的狀況並非沒有發生過。2016年中國一間野生動物園，就發生了一起自拍遊客被海象拖入水中，動物園職員為了解救他也一起溺斃的意外。

回到挪威，雖然警方已經再三呼籲民眾不要靠弗蕾亞太近，仍有很多觀光客無視警告，因此，為了維護人們的安全，有關單位可能會被迫採取措施，將其安置至它處，或是考慮進行安樂死，屆時，將會是又一隻無辜的動物因為人們自私的行徑而喪命。
海象

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更新時間 : 2022-08-13 17:36 GMT+08:00

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