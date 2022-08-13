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台灣民眾黨蔡壁如也爆抄襲？王浩宇：已向德明財經大學檢舉

蔡壁如中午於Facebook上發文回應，表示「我的引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/08/13 15:35
台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖/中央社）

台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣民眾黨立委蔡壁如於2019年於德明財經科技大學發表論文，被前桃園市議員王浩宇檢舉有多處內容來自其他論文，且有不當引用，王浩宇已致信向該所學校懇請釐清，請學校速召開學術倫理委員會審議。

王浩宇13日於Facebook發文，表示初步檢視蔡壁如2019年4月10日發表、黃志泰教授指導之論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，發現有太多不當引用，相關內容多數來自於其他論文，已向蔡母校完成檢舉，「不知道當初原創性檢驗是如何通過的」。

王浩宇在貼文上附上檢舉信內容，指出蔡壁如論文「多處涉及不當引用網路資料，例如由行政院研考會於2001年12月發表之『政府網站與網路傳播之研究』，許多內容均複製貼上。經相關程式驗證相似度極高，請貴校速召開學術倫理委員會審議。」

王浩宇也另發文附上蔡壁如論文部分內容截圖，經查和簡舒培2018年10月9日一則貼文中，有一整段的用字遣詞完全相同，王浩宇也因此諷刺蔡壁如「不是最討厭簡舒培？」

對此，蔡壁如今中午於Facebook上發文回應，表示「我的引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。」她也解釋「我是從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考的是民國九十年的「政府網站」的探討。」

蔡壁如也強調她會主動要求學倫會做處理，且有信心說明清楚，不會逃避。
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