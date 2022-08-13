美國聯邦調查局突襲川普別墅 起出大量機密文件

（ 台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導 ) 川普卸任後，由於涉嫌鼓動支持者在國會進行暴動，美國各大司法機關對其展開了調查，聯邦調查局（FBI）12日在取得搜索令後對川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）別墅進行了搜索，並發現了數十箱的高度機密文件，這也是首次有卸任總統的宅邸遭到檢警機關搜查。

法院在5日核准搜索令，8日聯邦調查局就進行了搜查，昨（12）日法院在調查局罕見的請求下，允許將包括搜索令在內的文件解封，被收繳的物品也被核准對外公開。

消息指出，周一自川普別墅取得的文件超過20箱，其中包含了大量相片、一張手寫的備忘錄、與法國總統有關的不明資訊，以及川普為長期政治盟友史東（Roger Stone）所寫的特赦信。

除此之外，聯邦幹員也起出了11組機密文件，這包括了4組最高機密（top secret）文件、3組機密文件（confidential material）以及3組秘密文件（secret document），其中部分被歸類為「個別敏感資訊」（SCI），一旦外洩將會對美國國安構成重大威脅。

當局正在調查這樣的行為是否涉及〈間諜法〉（The Espionage Act），而由於川普帶走這些文件的當下仍在職，這可能會加重其刑責，最高將面臨5年有期徒刑。

針對遭搜查一事，川普的辦公室反駁指出，川普仍為總統時就已利用其職權為這些文件解密，因此將這些文件帶出辦公室時早已失去機密性質，他的行為並無違法，同時也指控拜登政府散布謠言，並利用國家機器壓迫政治對手。

他並進一步指出，總統透過普通程序解密文件時，各種流程仍是由總統授權的官僚進行，因此總統需要經過這些人才能解密文件，根本是無稽之談。

不過接受BBC訪問的法律專家認為，儘管總統確實有權替文件解密，他仍須經過一定程序，像是填寫表格、通過一系列的授權與檢驗等，不能逕行宣布解密生效，目前看來川普並沒有經過這些程序，因此這樣的論述可能不會被法庭所接受。

