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【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40

By 台灣英文新聞－編輯
2022/08/13 14:23
圖為台北市中山區商辦大樓外民眾中元普渡，戴著口罩參香祭祀祈求平安。 

圖為台北市中山區商辦大樓外民眾中元普渡，戴著口罩參香祭祀祈求平安。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增21,289例新冠（COVID-19）確定病例，分別為21,056例本土個案及233例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,056例本土病例，為9,658例男性，11,388例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案分布為新北市(4,082例)，臺中市(2,534例)，臺北市(2,439例)，桃園市(2,327例)，高雄市(1,744例)，臺南市(1,507例)，彰化縣(951例)，新竹縣(661例)，苗栗縣(618例)，新竹市(518例)，雲林縣(494例)，屏東縣(491例)，宜蘭縣(452例)，嘉義縣(393例)，南投縣(360例)，基隆市(341例)，花蓮縣(311例)，澎湖縣(251例)，臺東縣(232例)，嘉義市(226例)，金門縣(108例)，連江縣(16例)。

今日新增40例本土病例死亡個案，為27例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月2日至8月10日，死亡日期介於5月10日至8月10日。

指揮中心說明，今日新增233例境外移入個案中，為146例男性，87例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(12例)，越南(11例)，美國(8例)，泰國(6例)，新加坡(5例)，日本(4例)，土耳其及香港(各3例)，奧地利、澳大利亞及馬來西亞(各2例)，保加利亞、印度、瑞士、印尼、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭及比利時(各1例)移入，另167例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月12日。

指揮中心統計，截至目前國內已累計通報4,867,766例新冠確診病例，分別為23,029例境外移入、4,844,683例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,413例COVID-19死亡病例，其中9,398例本土，另15例為境外移入。

Heho報導，台安醫院肝膽腸胃科及減重主任鄭以勤指出，國內死亡人數中，肥胖者確診後不只染疫、重症與死亡風險高，也較容易出現長新冠症狀，呼籲民眾減少肥胖帶來的二次確診及死亡危害。
新冠

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更新時間 : 2022-08-13 15:04 GMT+08:00

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