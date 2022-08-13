虎口前救豬仔！台灣刑事警察局宣布破獲「丹哥」詐騙集團 成功攔阻7名台人上機

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 台北報導）近月傳出千名台灣年輕男女遭台灣人拐騙、利誘前往柬埔寨，卻遭拘禁虐待逼迫從事國際詐騙工作、卻在當地求助無門的血淚故事頻頻被媒體報導關注，然而台灣與柬埔寨無邦交，只能多仰賴民間組織救援，但據傳仍有上千台人受困，生死未卜。台灣刑事警察局周六（13日）宣佈接獲在台灣接應的詐騙集團及主嫌，七月底已即時攔阻7名被害人前往。

刑事警察局也說明，已積極關懷宣導，防止再有國人受騙赴柬埔寨，淪國際人蛇集團交易的商品。

刑事警察局周六表示，接獲情資蔡姓犯嫌與國際詐騙集團合作，提供「一條龍」離境服務（協助辦領護照、偽造小黃卡布、提供宿舍、生活費等），將多名被害人送至柬埔寨，估計短短二個月已將逾百名台灣男女騙至柬國、獲利逾新臺幣200萬。經專案小組報請臺灣桃園地方檢查署指揮偵辦，復逮捕蔡嫌及詹嫌到案，均羈押禁見，並成功攔阻救援共七名被害人。

「豬仔」前仆後繼 刑警逮「丹哥」

近月屢傳國人遭不肖人士招募至柬埔寨「工作」，但一落地護照遭騙走，接著被強行帶至「詐騙園區」，遭限制自由強迫從事詐騙機房等不法工作，若有不從即遭暴力對待。

刑事警察局國際刑警科在日前接獲情資，得知戶籍新北、45歲綽號「丹哥」之蔡姓男子與詐騙集團合作，準備在7月24日把四名不知遭騙的台灣人送至機場搭機前往柬埔寨，立即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，並與台北市刑事警察大隊組成專案小組於24日至桃園機場報到櫃檯，聯合航空刑事警察大隊成功攔阻4名欲出國民眾以及逮捕負責接送之蔡姓男子，並且前往新店地區緊急搜索後逮捕詹姓共犯。

接著7月27日，刑警局再度在機場攔阻該詐騙集團招募3名欲出國的民眾。

刑警局說，受害民眾大部分無任何專長，至柬埔寨後欲至哪間公司、從事何等工作亦不清楚，經解釋出境後風險，該七名受害民眾才恍然大悟，感謝警方即時攔阻。

據了解，被害民眾遭招募欲前往柬埔寨工作，即由蔡、詹2嫌提供「一條龍」離境服務，先安排車輛由居住地接送至臺北市完成辦領護照後，協助偽造施打3劑疫苗小黃卡，出國前還提供住宿、發生活費，再統一載送至機場離境，遭騙出國柬埔寨人數以及不法獲利仍在清查中，清查後也會通報跨部會小組續處，犯罪不法所得會聲請沒入追徵。2嫌解送至臺灣桃園地方檢察署偵辦並聲請羈押，臺灣桃園地方法院於8月12日裁准羈押禁見。

犯罪地無邦交救援難 台灣多部會聯手合作加入救援阻悲劇

為打擊人口販運行為，行政府七月已指示警政署刑事警察局，聯合「外交部、移民署、民航局、警政署」進行跨部會應變行動，警政署更在7月26日全面列管人口販運為特殊重大刑案。

全國各分局、派出所獲令，8月11日起在各目轄區內進行家戶訪查及宣導，對4000多名出境留在柬埔寨的國人，關懷提問家屬要小心親人在柬埔寨的安全，有任何人身安全的狀況立即報案。

這些民眾從網路廣告或經朋友推薦，受高薪誘惑想出國工作，故聽從不明人士透過LINE或微信指示，配合辦理所有出境事宜，全程不用任何花費。警方呼籲，民眾透過網路求職時，應該更加小心謹慎，避免落入人口販運虎口。

刑警局表示，這些柬埔寨跨國詐騙集團，常以在「線上博奕公司工作機會」「高薪、高待遇」為由，透過LINE或微信指示誘騙民眾前往工作，配合辦理所有出境事宜，全程不用任何花費。但實際上，一旦下了飛機與犯罪集團的人碰面，就從此失去自由，日夜被囚禁毆打、傷害逼迫不斷撥打詐騙電話及發送詐騙訊息，甚至被強摘器官販售，女性則很有可能被性侵，身心創傷難以平撫。

刑警局提醒國人，海外工作若號稱提供以下內容，要特別小心，不要答應前往：