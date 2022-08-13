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「夢境」是什麼味道？可口可樂腦洞大開 繼「星河漫步」後推出抽象新口味

之前的創作風格「星河漫步」描述逃避現實的想法和外太空的無限、超凡脫俗的可能性，「夢境」則是翻轉劇本，邀請人們審視自身內部，探索心靈的無限可能。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/13 12:28
可口可樂將推出新口味「夢境」（Dreamworld）。（圖/Coca-cola官網）

可口可樂將推出新口味「夢境」（Dreamworld）。（圖/Coca-cola官網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）可口可樂經典口味大家已不陌生，不過該牌最近又推出新口味「夢境」（Dreamworld），是繼上一個口味「星河漫步」（Starlight）後另一個抽象新口味，引發網友熱議。

可口可樂品牌旗下創意平台「Coca-Cola Creations」過去曾推出三款抽象口味，分別是和蒙面DJ Marshmello推出的棉花糖口味，以及「像素」（Byte）和「星河漫步」，現在最新推出的產品被取名為「夢境」。

綜合外媒報導，新產品「夢境」是可口可樂創意平台的最後一款口味，將於8月15日在北美地區發售。

可口可樂創意和購物計劃總監 Alessandra Cascino說，「夢境」透過探索夢想的滋味，來挖掘Z世代（Gen Z）對心靈無限潛力的熱情。可口可樂的高級創意策略經理Chase Abraham說，之前的創作風格「星河漫步」描述逃避現實的想法和外太空的無限、超凡脫俗的可能性，「夢境」則是翻轉劇本，邀請人們審視自身內部，探索心靈的無限可能。

目前官方並未詳細介紹這款全新實驗性飲品採用何種成分或者具體口味描述，不過因為介紹影片非常有趣，已經引起許多網友在推特上討論，有人認為這款新品的味道一定很夢幻，也有人猜想可能會接近泡泡糖或棉花糖的味道。
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更新時間 : 2022-08-13 13:33 GMT+08:00

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