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飯店以外的新選擇！台灣喜憨兒「幾米聯名月餅禮盒」僅賣三成 盼民眾多支持

高雄喜憨兒基金會推出的月餅在口味方面，也不只是傳統的蛋黃酥、棗泥核桃糕、鳳梨酥等，還有抹茶桑椹酥、焦糖堅果酥、金沙奶皇、黑鑽巧克力堅果、紅寶石莓果酥等，口味創新，值得品嚐。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/08/13 10:27
（圖/高雄喜憨兒基金會）

（圖/高雄喜憨兒基金會）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）中秋節就在下個月！高雄喜憨兒基金會與知名繪圖家幾米聯名推出6款不同禮盒，不過銷售量停滯不前，目前僅賣3成，機構盼民眾能以行動支持，8月15日前訂購享有早鳥優惠。

根據聯合報，高雄喜憨兒基金會表示，這次中秋節禮盒與幾米合作，以「頭碰頭說說話」作為主題，有6款不同內容物、包裝的月餅禮盒，然而受疫情衝擊，今年的秋節禮盒訂購量僅3成，迫切需要大家以行動支持。

基金會說，這次的中秋節禮盒做足了工夫，與幾米聯手推出不同圖案的鐵盒包裝，圖案上可以看到不同的動物與孩子頭碰頭，非常溫馨可愛，象徵溫暖又堅定力量，基金會也期盼能將這份心意在中秋節傳遞出去。

基金會董事長蕭淑珍表示，禮盒銷售是最重要的收入來源，工作人員花半年時間研發新口味。從官網可見，這次禮盒裡連月餅外觀也和傳統的不同，有心型和花朵樣式，而內餡優先選用台灣在地食材，更以減糖配方製作。

口味方面，也不只是傳統的蛋黃酥、棗泥核桃糕、鳳梨酥等，還有抹茶桑椹酥、焦糖堅果酥、金沙奶皇、黑鑽巧克力堅果、紅寶石莓果酥等，口味創新，值得品嚐。

另外，買禮盒也能做公益。基金會今年第14度舉辦「送愛到部落」月餅禮盒募集活動，邀請大家來為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市以及屏東縣的3萬9877位學童募集月餅禮盒，讓部落兒童也能一邊享用喜憨兒基金會月餅，一邊度過充滿愛的中秋節。
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