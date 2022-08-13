週末就是熱！台灣東半部連日高溫上看38度 中南部防午後大雨

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣本週末天氣高溫炎熱，尤其以東部最明顯，「連日高溫」可達38度，其他地區也不相上下，台北市、宜蘭縣「連日高溫」最高36度。降雨部分，今（13日）嘉義以南及各山區有局部大雨發生的機率。

根據中央氣象局，今日中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，意指今天最高溫會達36度以上。

氣象局提醒，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣高溫炎熱，這週末要避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

降雨部分，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，今天大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。中南部機率較高，會有大雷雨及劇烈天氣發生。下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

另外要特別注意的是，11日至15日西北、西南部沿海要注意「大潮」。氣象局說，未來幾天桃園以北及嘉義、北台南沿海適逢「年度大潮」，沿海低窪區域也要留意海水倒灌、局部淹水等狀況，海邊活動也要多加留意。​

至於今年第8號輕度颱風米雷，氣象局說明，今天清晨2時的中心位置在日本大阪南南東方250公里之海面上，即在台北東北東方1710公里海面上，移動路徑朝日本方向移動，對台灣天氣並無影響。