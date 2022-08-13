Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

週末就是熱！台灣東半部連日高溫上看38度 中南部防午後大雨

不只熱！11日至15日西北、西南部沿海要注意「大潮」。氣象局說，未來幾天桃園以北及嘉義、北台南沿海適逢「年度大潮」，沿海低窪區域也要留意海水倒灌、局部淹水等狀況，海邊活動也要多加留意。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/08/13 09:44
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣本週末天氣高溫炎熱，尤其以東部最明顯，「連日高溫」可達38度，其他地區也不相上下，台北市、宜蘭縣「連日高溫」最高36度。降雨部分，今（13日）嘉義以南及各山區有局部大雨發生的機率。

根據中央氣象局，今日中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，意指今天最高溫會達36度以上。

氣象局提醒，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣高溫炎熱，這週末要避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

降雨部分，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，今天大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。中南部機率較高，會有大雷雨及劇烈天氣發生。下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

另外要特別注意的是，11日至15日西北、西南部沿海要注意「大潮」。氣象局說，未來幾天桃園以北及嘉義、北台南沿海適逢「年度大潮」，沿海低窪區域也要留意海水倒灌、局部淹水等狀況，海邊活動也要多加留意。​

至於今年第8號輕度颱風米雷，氣象局說明，今天清晨2時的中心位置在日本大阪南南東方250公里之海面上，即在台北東北東方1710公里海面上，移動路徑朝日本方向移動，對台灣天氣並無影響。
氣象局
台灣天氣
高溫炎熱
大潮

相關新聞

輕颱米雷今晨生成！最新路徑曝光　台灣午後防局部大雨
輕颱米雷今晨生成！最新路徑曝光　台灣午後防局部大雨
2022/08/12 09:03
父親節天氣「悶、熱」！最快9日有颱風「木蘭」生成 不直接影響台灣僅帶水氣
父親節天氣「悶、熱」！最快9日有颱風「木蘭」生成 不直接影響台灣僅帶水氣
2022/08/07 21:11
下週多雨！季風環流下週一接近台灣 挾陣雨、雷雨襲全台
下週多雨！季風環流下週一接近台灣 挾陣雨、雷雨襲全台
2022/07/30 09:49
【更新】輕度颱風「桑達」28日晚間生成　台灣未來幾天天氣恐不穩定
【更新】輕度颱風「桑達」28日晚間生成　台灣未來幾天天氣恐不穩定
2022/07/28 22:43
太陽好毒辣！預防曬傷這樣吃　營養師：8類食物吃出水潤膚質
太陽好毒辣！預防曬傷這樣吃　營養師：8類食物吃出水潤膚質
2022/07/25 12:23

更新時間 : 2022-08-13 10:30 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
研究稱補充維生素D無法預防骨折？！骨鬆學會急澄清：別錯誤解讀研究結果
研究稱補充維生素D無法預防骨折？！骨鬆學會急澄清：別錯誤解讀研究結果
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
非常律師禹英禑 人權律師及方屁噗背後的真實故事？
非常律師禹英禑 人權律師及方屁噗背後的真實故事？