【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣各地民眾受誘騙赴柬埔寨打工遭囚受虐案層出不窮，桃園地檢署日前獲報，營救將前往機場的4名被害人，拘提蔡姓、詹姓2嫌聲押禁見，遭以無管轄權為由駁回，檢方抗告後，法院今天（12日) 裁准。

民進黨立委林俊憲（右2）、賴品妤（右）與無黨籍立委林昶佐（右4）11日在立法院舉行記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組協助受害人，受害者（右3）並到場敘述遭詐騙始末。中央社

外交部亞太司長周民淦（左3，持麥克風者）11日在記者會現場, 回應政府應對措施。中央社

近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，國民黨台北市議員應曉薇（中）9日舉行記者會指出，自己已接獲受困柬埔寨的10名台人陳情求救；台北市警察局說，已受理6案、13人。中央社

桃園地方檢察署12日下午發布新聞稿表示，日前接獲內政部刑事警察局情資指出有詐欺集團成員以假意招募博弈工作為由，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作情形。

桃檢營救準備前往機場的4被害人

隔天再拘提同案共犯詹姓被告

檢方指出，獲訊後，桃檢立即指派檢察官林弘捷偵辦，經深入蒐證後，為免受害層面擴大，在7月24日拘提蔡姓被告，並營救將前往機場的4名被害人，隔天再拘提同案共犯詹姓被告。

檢方表示，檢察官訊問後，以2人涉犯刑的法意圖營利以詐術使人出境、組織犯罪防制條例的參與犯罪組織等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見，但遭到以無管轄權為由駁回。

檢方隨即提出抗告，經高等法院撤銷原裁定發回，桃園地方法院今天(12日) 裁准。

桃園地檢署檢察長俞秀端今也邀集法務部調查局桃園市調查處、航空警察局、刑事警察局國際刑警科、內政部移民署國境事務大隊召開「防止國人受騙出國策進會議」(下圖) 。會中由各單位提出報告，並針對如何防止、宣導、攔阻、查緝偵處、國際救援等進行討論。

俞秀端表示，各單位除需精進防制技巧外，更要加強橫向聯繫，建立平台以嚴查速辦，同時呼籲民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。

受害女現身說法

7天內被轉賣4次

另外, 民進黨立委林俊憲11日偕受害者皮皮召開記者會(上圖) ，呼籲行政院成立跨部會專責小組協助受害人；皮皮說，她在7天內被轉賣4次，當時真的很憂鬱。

外交部亞東太平洋司長周民淦說，行政院政務委員羅秉成已召開跨部會會議，責成警政署為專責單位，駐外人員的第一優先工作就是要把受困台灣民眾救回來。

警政署科長林秀玲表示，警政署長黃明昭已要求各縣市政府警察局，受理相關案件時要提高層級，以人口販運案件處理。警政署刑事警察局科長李泱輯表示，已經此類案件列為特殊重大刑案，統一由刑事局指揮，要把國內人口販運集團肅清，減少民眾被害。

民眾受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工失蹤被囚受虐案頻傳，涉及人口販運及跨國救援。民進黨立委林俊憲、賴品妤、伍麗華、無黨籍立委林昶佐以及民進黨台南市議員李宗翰昨(11日) 召開記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組，並積極納入民間力量，全力宣導、阻斷、救援和保護，建立完整機制協助受害者。

皮皮說，朋友介紹柬埔寨有高薪工作，她原本不想去，但在友人話術下，還是被騙過去。被囚禁的園區，人進去後就出不來，就算逃跑、跳樓，也是跳到圍籬範圍內。

皮皮說，她7天內被轉賣4次，透過反詐騙組織跟當地省長、秘書長請求幫忙下，以及向園區老闆表明已向家人籌錢，爭取救援時間，後來很幸運逃出來。

皮皮指出，雖然有的倖存者靠著跳樓逃出園區，但腳也斷了，還聽聞有人被詐騙集團毆打，也有詐騙集團賄賂當地警察，因此報警也沒用。

對於立委訴求，受邀出席記者會的外交部亞東太平洋司長周民淦說，從去年六月開始，陸續接到相關案例，而今年1月到6月，民眾前往柬埔寨超過6400人，這現象很反常。

周民淦表示，行政院政務委員羅秉成8月8日曾召開跨部會會議，討論相關議題，包括如何幫受害者買機票、返國後如何照顧等議題，會中也責成警政署為專責單位，其他政府部門就依權責全力辦理。

周民淦也指出，現在駐胡志明市辦事處也成立專案小組，成員包括外交、警政、法務、移民等人員，現在最重要的是，要把受困的台灣民眾給救回來，這是駐外人員的第一優先工作，也要斬斷國內不法集團跟國外詐騙集團的勾結。

林俊憲詢問此專案小組有多少人，周民淦說，有5位到6位。林俊憲表示，怎麼可能用5人去救5000人，一定要增加人力；周民淦回應，會考慮增加專案小組人手。

外交部昨(11日) 就表示，駐胡志明辦事處統計自6月21日至8月10日止，共收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作，但受限制人身自由的情事，目前已有51名民眾返國。

外交部: 胡志明辦事處

5月已成立專案小組

外交部發言人歐江安11日中午在例行記者會上表示，政府相當重視跨國詐欺、人口販運等議題，且有很多民眾遭誘騙至柬埔寨從事跨國電信詐騙且遭拘禁，是法律不允許的事情，因此相關單位高度重視，並由包括外交部在內等相關單位全力配合處置。

歐江安也提到，外交部駐胡志明市台北經濟文化辦事處統計自6月21日至8月10日止，共收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作受到限制人身自由的情事，目前已有51名民眾返國，外交部收到相關訊息後，會透過外館等單位聯繫並向當地警方報案，警政署也有國際刑警科對外聯繫。

歐江安指出，胡志明辦事處5月已成立專案小組，小組成員除外交部人員外，也有警政署、法務部、移民署等秘書跨部會協調，也在此嚴正呼籲，若民眾要前往東南亞地區工作，一定要查明任職公司是否為合法登記、合乎當地法令，並審慎了解契約內容。

內政部長徐國勇11日也表示，國人被騙去柬埔寨，遭不法集團所涉及的質押、買賣人口等不法行為，警方會積極偵辦人口販運集團，不管在柬埔寨等國家，我國刑法規定有管轄權，一定要積極偵辦並溯源。

近期發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警方在機場宣導，但仍有人執意要去柬埔寨。

內政部長呼籲年輕人

世上沒有不勞而獲的事情

徐國勇提醒年輕人，柬埔寨國民所得1年才約1500元美金，「怎麼可能這個這麼窮的國家，1個月給你6、7萬元薪水，還包吃包住，有這種工作機會，柬埔寨人早就拿走了，還輪得到你嗎？你又不會講柬埔寨話，憑什麼可以得到這麼多高薪？你有什麼特長？」顯然為詐騙。

徐國勇呼籲，年輕人不要急，台灣還有很多工作機會，只要肯做、不會沒工作，世上沒有不勞而獲的，絕對不要再去相信1個月可以賺6、7萬元又包吃包住、工作輕鬆，什麼都不用做的，「絕對沒有這樣的工作，還是家鄉最好。」

媒體追問誘騙到柬埔寨案件，在國內可能有共犯，中央社引述徐國勇說，前2天已經偵辦1件，6名嫌犯被收押，涉詐騙80多人到海外、獲利8000多萬元，已請警察機關注意刑法相關規定，不管犯罪地、行為地在海外，一樣可以偵辦，相信國內有人口販運集團跟他們掛勾，警方積極偵辦。

國人被騙至柬埔寨從事非法打工、遭囚禁虐待事件頻傳，桃園地檢署12日邀集相關單位召開「防止國人受騙出國策進會議」，由各單位提出報告，並針對如何防止、宣導、攔阻、查緝偵處、國際救援等進行討論。（桃園地方檢察署提供）中央社