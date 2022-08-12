2022亞太永續行動博覽會 五都減碳成果亮眼

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）「台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2022亞太永續行動博覽會」今（12）日台北世貿一館登場，現場聚集130個產官學研單位，展現台灣響應2050年淨零碳排，致力推動永續發展成果。

永續發展目標聯盟（A‧SDGs）主席簡又新表示，過去兩年，台灣在新冠及通膨的大環境下，於經濟、永續上仍有所表現，因此也動念要舉辦該活動。他提及，許多人認為永續概念抽象，但在中央、地方政府與大學皆有方針及準備，他強調，「永續並非抽象，而是在生活有所表現。」簡又新希望透過此次博覽會，各政府機關及企業能夠分享成果，談論永續，並讓台灣繼續向前行。

(圖／台灣永續能源研究基金會）

副總統賴清德今早於開幕式談及近年台灣及世界各地的氣候異象，以「人若不照道理，天就不照甲子」的俗諺，呼籲大家團結一致並採取行動。他表示，近年台灣的企業將永續發展融入企業經營，政府提出淨零碳排路徑圖，並將於2030年前投入9千億元預算，以落實2050淨零轉型目標。台灣將繼續努力，成為因應氣候變遷、淨零轉型的模範。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、高雄市副市長林欽榮、台南市副市長戴謙等人亦出席永續城市高峰會， 向外界展示各都永續發展成果。

柯文哲表示，全球都市人口未來將占全體人口7成，淨零排碳迫在眉睫，台北市自2019年著手打造宜居永續城市，制定9大政策23項行動計畫邁向淨零台北，今年6月通過「台北市淨零排放管理自治條例」，開全國地方先河。該市碳排於2020年已較基準年降低約1成3，預計於2030年降低4成，2040年降低6成，從而在2050年達成淨零。柯文哲分享台北市建築、交通、垃圾三面向推行的成功案例，並強調未來也將持續朝自內而外，從公家到私人的方向繼續推行永續發展。

(圖／台灣英文新聞）

侯友宜指出，新北市作為全國面積最大、人口最多的城市，已提出2050年淨零碳路徑圖，並確立2030年減量3成的目標。新北著力「脱煤」、改善空氣品質，喊話2023年達成無煤城市，亦積極建設大眾運輸，預計2030年捷運站數超越東京。此外，該市也大力整治五股垃圾山、打造三重為第二行政中心，整建新泰溫仔圳重劃區，以「人」為本，全力推動永續，與世界接軌。

(圖／台灣英文新聞）

鄭文燦表示，桃園將碳揭露作為基本課題，視環境為綠色資產，而非歷史共業。執政8年來桃園市碳排減少近1成7，有信心2030年減碳5成。桃園致力建立國際物流示範城市，該市更全面置換LED路燈，節能6成節約電費達1.53億，此外全台首座首座生質能中心年發電量更達2.2億度。他強調，永續發展低碳轉型是全球共同語言，不可能置身事外。

(圖／台灣英文新聞）

戴謙表示，「淨零碳排不僅是國安問題，也是生存問題」。台南著重於提升經濟、交通、健康，並透過打造陽光電城、低碳生活、綠建築以及水資源再利用，以達成環境、文教及溫暖層面的永續目標。台南喊出2030年減3成、2050年淨零碳排目標。該市規劃多元公共運輸，發展高速發酵廠，積極開發再生水廠、海淡廠，並以全國首創再生水交換，供應台積電所需。

(圖／台灣英文新聞）

林欽榮則表示，高雄減碳績效全國第一，2020年較基準年減碳近2成，高雄將以5大淨零策略、15項執行方案，四大轉型策略達成2050年淨零目標。除了啟動6年1.25GW綠能新政外，也致力打造城市綠廊，捷運路網也將四線齊發，培養下一代的使用大眾交通的習慣。未來將以顧教育、好生活、拼經濟、衝就業以及真安心的五大面向創造永續智慧新高雄。

(圖／台灣英文新聞）

「2022亞太永續行動博覽會」於8月11至13日於世貿一館舉行，會場邀集全台產官學研130個單位，包括15個中央政府機關、11個縣市政府、48家企業，以及23所大學、9個NGO團體、12家媒體、８個跨國企業與多個駐台代表處參與，更提供多項好禮，盼民眾多加參與，了解台灣永續行動豐碩成果。