林智堅退選　張善政點名國安局長陳明通下台　批鄭運鵬沒誠信不適任桃園市長

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）因論文抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅退選，改由鄭運鵬接棒。國民黨桃園市長參選人張善政今（12）日下午提出4點聲明，要求蔡英文總統、桃園市長鄭文燦道歉，國安局長陳明通下台，立委鄭運鵬沒誠信，不適任桃園市長，更非常敬佩民進黨高嘉瑜、王世堅、鄭寶清不畏懼黨內的壓力仗義直言。

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張善政下午出席「眷村固本啟航列車」活動時接受媒體聯訪表示，這個選舉，參選人該有的誠信已被破壞，學術、教育體制跟誠信的價值同樣遭破壞，他覺得，民進黨的說法，只是想從論文事件脫身，林智堅、蔡英文總統、鄭文燦應該向桃園市民、全國民眾道歉。

在兩岸緊張的時候，身為國安局長陳明通一路在袒護學生，放下局長該處理的事情，替林智堅寫澄清稿，有失職守，該下台。

張善政又說，林智堅選桃園市長的立法委員鄭運鵬，一路袒護林智堅，幫忙開記者會，甚至在記者會上幫忙辯解的時間比林智堅講得還久，鄭運鵬不適任桃園市長。

他表示，林智堅因為被質疑而退選，鄭運鵬等於林智堅的影子，鄭運鵬憑什麼接棒？他強調，桃園市民不能再接受沒有誠信的參選人。

最後，張善政感謝立委高嘉瑜、議員王世堅、前立委鄭寶清，能夠不畏懼黨內的壓力仗義直言，「我們對他們非常敬佩」。